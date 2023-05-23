Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/aziya-1873653191.html
Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА
Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА
Расширение взаимодействия РФ с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение в сегодняшних условиях, страны имеют общие подходы к... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:46
2023-05-23T15:46
в мире
россия
вьетнам
лаос
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873433344_0:400:2789:1969_1920x0_80_0_0_978c90666e9e5e0ae7b67b219f79eb4e.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Расширение взаимодействия РФ с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение в сегодняшних условиях, страны имеют общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, написал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам поездки во Вьетнам и Лаос. Медведев написал, что в ходе визита во Вьетнам и Лаос стороны обсудили перспективы межгосударственного и межпартийного сотрудничества. "В сегодняшней международной обстановке расширение нашего взаимодействия с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение. У нас общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, тесные экономические, политические, дружеские связи", - написал Медведев. Одним из важных направлений совместной работы Медведев назвал борьбу с проявлениями и последствиями политики неоколониализма, которую пытаются проводить страны коллективного Запада во главе с США. Российский политик отметил, что Россия и Вьетнам реализуют целый ряд крупных перспективных проектов в энергетике, промышленности, сфере высоких технологий, оборонном комплексе, сельском хозяйстве, образовании, культуре, туризме и в других областях. "Готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества демонстрирует и руководство Лаоса. Укрепляем связи с этой страной в самых разных сферах – от военно-технического сотрудничества до энергетики. Намерены сделать контакты более интенсивными", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873605067.html
россия
вьетнам
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873433344_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_604e445bc6b2e602a45c23c5347a248d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вьетнам, лаос, дмитрий медведев
В мире, Россия, Вьетнам, Лаос, Дмитрий Медведев
Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА

Медведев: расширение взаимодействия с дружественными странами в ЮВА имеет особое значение

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Ханое
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава Единой России Дмитрий Медведев и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Ханое - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Расширение взаимодействия РФ с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение в сегодняшних условиях, страны имеют общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, написал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам поездки во Вьетнам и Лаос.
Медведев написал, что в ходе визита во Вьетнам и Лаос стороны обсудили перспективы межгосударственного и межпартийного сотрудничества.
«
"В сегодняшней международной обстановке расширение нашего взаимодействия с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение. У нас общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, тесные экономические, политические, дружеские связи", - написал Медведев.
Одним из важных направлений совместной работы Медведев назвал борьбу с проявлениями и последствиями политики неоколониализма, которую пытаются проводить страны коллективного Запада во главе с США.
Российский политик отметил, что Россия и Вьетнам реализуют целый ряд крупных перспективных проектов в энергетике, промышленности, сфере высоких технологий, оборонном комплексе, сельском хозяйстве, образовании, культуре, туризме и в других областях. "Готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества демонстрирует и руководство Лаоса. Укрепляем связи с этой страной в самых разных сферах – от военно-технического сотрудничества до энергетики. Намерены сделать контакты более интенсивными", - добавил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами
Вчера, 13:36
 
В миреРоссияВьетнамЛаосДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала