https://ria.ru/20230523/aziya-1873653191.html

Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА

Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА

Расширение взаимодействия РФ с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение в сегодняшних условиях, страны имеют общие подходы к... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:46

2023-05-23T15:46

2023-05-23T15:46

в мире

россия

вьетнам

лаос

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Расширение взаимодействия РФ с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение в сегодняшних условиях, страны имеют общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, написал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам поездки во Вьетнам и Лаос. Медведев написал, что в ходе визита во Вьетнам и Лаос стороны обсудили перспективы межгосударственного и межпартийного сотрудничества. "В сегодняшней международной обстановке расширение нашего взаимодействия с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение. У нас общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, тесные экономические, политические, дружеские связи", - написал Медведев. Одним из важных направлений совместной работы Медведев назвал борьбу с проявлениями и последствиями политики неоколониализма, которую пытаются проводить страны коллективного Запада во главе с США. Российский политик отметил, что Россия и Вьетнам реализуют целый ряд крупных перспективных проектов в энергетике, промышленности, сфере высоких технологий, оборонном комплексе, сельском хозяйстве, образовании, культуре, туризме и в других областях. "Готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества демонстрирует и руководство Лаоса. Укрепляем связи с этой страной в самых разных сферах – от военно-технического сотрудничества до энергетики. Намерены сделать контакты более интенсивными", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230523/sotrudnichestvo-1873605067.html

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лаос

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, вьетнам, лаос, дмитрий медведев