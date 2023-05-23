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Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА
Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА
Расширение взаимодействия РФ с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение в сегодняшних условиях, страны имеют общие подходы к... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:46
2023-05-23T15:46
2023-05-23T15:46
в мире
россия
вьетнам
лаос
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Расширение взаимодействия РФ с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение в сегодняшних условиях, страны имеют общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, написал на своей странице во "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам поездки во Вьетнам и Лаос. Медведев написал, что в ходе визита во Вьетнам и Лаос стороны обсудили перспективы межгосударственного и межпартийного сотрудничества. "В сегодняшней международной обстановке расширение нашего взаимодействия с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение. У нас общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, тесные экономические, политические, дружеские связи", - написал Медведев. Одним из важных направлений совместной работы Медведев назвал борьбу с проявлениями и последствиями политики неоколониализма, которую пытаются проводить страны коллективного Запада во главе с США. Российский политик отметил, что Россия и Вьетнам реализуют целый ряд крупных перспективных проектов в энергетике, промышленности, сфере высоких технологий, оборонном комплексе, сельском хозяйстве, образовании, культуре, туризме и в других областях. "Готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества демонстрирует и руководство Лаоса. Укрепляем связи с этой страной в самых разных сферах – от военно-технического сотрудничества до энергетики. Намерены сделать контакты более интенсивными", - добавил Медведев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вьетнам, лаос, дмитрий медведев
В мире, Россия, Вьетнам, Лаос, Дмитрий Медведев
Медведев отметил значение расширения связей с дружественными странами ЮВА
Медведев: расширение взаимодействия с дружественными странами в ЮВА имеет особое значение
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости.
Расширение взаимодействия РФ с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение в сегодняшних условиях, страны имеют общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, написал на своей странице во "ВКонтакте
" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам поездки во Вьетнам и Лаос.
Медведев написал, что в ходе визита во Вьетнам и Лаос стороны обсудили перспективы межгосударственного и межпартийного сотрудничества.
«
"В сегодняшней международной обстановке расширение нашего взаимодействия с дружественными странами в Юго-Восточной Азии имеет особенно важное значение. У нас общие подходы к решению ключевых проблем международной повестки, тесные экономические, политические, дружеские связи", - написал Медведев.
Одним из важных направлений совместной работы Медведев назвал борьбу с проявлениями и последствиями политики неоколониализма, которую пытаются проводить страны коллективного Запада во главе с США.
Российский политик отметил, что Россия и Вьетнам реализуют целый ряд крупных перспективных проектов в энергетике, промышленности, сфере высоких технологий, оборонном комплексе, сельском хозяйстве, образовании, культуре, туризме и в других областях. "Готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества демонстрирует и руководство Лаоса. Укрепляем связи с этой страной в самых разных сферах – от военно-технического сотрудничества до энергетики. Намерены сделать контакты более интенсивными", - добавил Медведев.
Медведев заявил о продолжении сотрудничества с дружественными странами