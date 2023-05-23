https://ria.ru/20230523/avtobus-1873620958.html

Стали известны подробности ЧП с автобусом с детьми под Уфой

Стали известны подробности ЧП с автобусом с детьми под Уфой - РИА Новости, 23.05.2023

Стали известны подробности ЧП с автобусом с детьми под Уфой

Автобус частного перевозчика, который загорелся под Уфой, вез 48 детей на отдых в лагерь, прокуратура региона разбирается в причинах инцидента, сообщили на... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:36

2023-05-23T14:36

2023-05-23T14:36

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 23 мая – РИА Новости. Автобус частного перевозчика, который загорелся под Уфой, вез 48 детей на отдых в лагерь, прокуратура региона разбирается в причинах инцидента, сообщили на сайте надзорного ведомства Башкирии. Ранее в ГУМЧС по Башкирии сообщали, что на Оренбургском тракте в районе гипермаркета "Метро" под Уфой загорелся моторный отсек автобуса, в салоне которого находились 50 детей. Пострадавших в инциденте нет, всех быстро эвакуировали в безопасное место. "На автодороге Уфа-Оренбург около гипермаркета "Метро" произошло возгорание в моторном отсеке автобуса марки Karosa, следовавшего в детский лагерь. В салоне транспортного средства находилось 52 человека, в том числе 48 детей, которые эвакуировались, пострадавших нет. Все пассажиры доставлены к месту на резервном автобусе", - рассказали в прокуратуре республики. Прокуратура Кировского района контролирует установление всех обстоятельств случившегося и проверит работу частного перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, информирует надзорный орган.

https://ria.ru/20230414/dtp-1865422379.html

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, республика башкортостан