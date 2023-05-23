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Стали известны подробности ЧП с автобусом с детьми под Уфой - РИА Новости, 23.05.2023
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14:36 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/avtobus-1873620958.html
Стали известны подробности ЧП с автобусом с детьми под Уфой
Стали известны подробности ЧП с автобусом с детьми под Уфой - РИА Новости, 23.05.2023
Стали известны подробности ЧП с автобусом с детьми под Уфой
Автобус частного перевозчика, который загорелся под Уфой, вез 48 детей на отдых в лагерь, прокуратура региона разбирается в причинах инцидента, сообщили на... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:36
2023-05-23T14:36
происшествия
уфа
республика башкортостан
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Автобус частного перевозчика, который загорелся под Уфой, вез 48 детей на отдых в лагерь, прокуратура региона разбирается в причинах инцидента, сообщили на сайте надзорного ведомства Башкирии. Ранее в ГУМЧС по Башкирии сообщали, что на Оренбургском тракте в районе гипермаркета "Метро" под Уфой загорелся моторный отсек автобуса, в салоне которого находились 50 детей. Пострадавших в инциденте нет, всех быстро эвакуировали в безопасное место. "На автодороге Уфа-Оренбург около гипермаркета "Метро" произошло возгорание в моторном отсеке автобуса марки Karosa, следовавшего в детский лагерь. В салоне транспортного средства находилось 52 человека, в том числе 48 детей, которые эвакуировались, пострадавших нет. Все пассажиры доставлены к месту на резервном автобусе", - рассказали в прокуратуре республики. Прокуратура Кировского района контролирует установление всех обстоятельств случившегося и проверит работу частного перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, информирует надзорный орган.
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происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
Стали известны подробности ЧП с автобусом с детьми под Уфой

Прокуратура: загоревшийся на Оренбургском тракте под Уфой автобус вез детей в лагерь

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramПожарные у автобуса, который загорелся под Уфой
Пожарные у автобуса, который загорелся под Уфой - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Пожарные у автобуса, который загорелся под Уфой
Читать ria.ru в
УФА, 23 мая – РИА Новости. Автобус частного перевозчика, который загорелся под Уфой, вез 48 детей на отдых в лагерь, прокуратура региона разбирается в причинах инцидента, сообщили на сайте надзорного ведомства Башкирии.
Ранее в ГУМЧС по Башкирии сообщали, что на Оренбургском тракте в районе гипермаркета "Метро" под Уфой загорелся моторный отсек автобуса, в салоне которого находились 50 детей. Пострадавших в инциденте нет, всех быстро эвакуировали в безопасное место.
«
"На автодороге Уфа-Оренбург около гипермаркета "Метро" произошло возгорание в моторном отсеке автобуса марки Karosa, следовавшего в детский лагерь. В салоне транспортного средства находилось 52 человека, в том числе 48 детей, которые эвакуировались, пострадавших нет. Все пассажиры доставлены к месту на резервном автобусе", - рассказали в прокуратуре республики.
Прокуратура Кировского района контролирует установление всех обстоятельств случившегося и проверит работу частного перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, информирует надзорный орган.
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ПроисшествияУфаРеспублика Башкортостан
 
 
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