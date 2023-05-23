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На трассе в Башкирии загорелся автобус с 50 детьми - РИА Новости, 23.05.2023
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11:13 23.05.2023
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На трассе в Башкирии загорелся автобус с 50 детьми
На трассе в Башкирии загорелся автобус с 50 детьми - РИА Новости, 23.05.2023
На трассе в Башкирии загорелся автобус с 50 детьми
Автобус с 50 детьми в салоне загорелся на трассе под Уфой, никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:13
2023-05-23T11:13
происшествия
уфа
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Автобус с 50 детьми в салоне загорелся на трассе под Уфой, никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале ГУМЧС по Башкирии. По данным ведомства, в 12.00 (10.00 мск) загорелся автобус на Оренбургском тракте в районе гипермаркета "Метро" под Уфой. На место были направлены силы и средства МЧС и другие экстренные службы. "По прибытии установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В автобусе находилось 50 детей. Все оперативно были эвакуированы в безопасную зону. Пострадавших нет. Горение потушено. За детьми прибыл резервный автобус, продолжили движение", - говорится в сообщении главка.
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уфа
республика башкортостан
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происшествия, уфа, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На трассе в Башкирии загорелся автобус с 50 детьми

Автобус с 50 детьми в салоне загорелся на Оренбургском тракте под Уфой

© Фото : МЧС Башкортостан/TelegramПожарные у автобуса, который загорелся под Уфой
Пожарные у автобуса, который загорелся под Уфой - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : МЧС Башкортостан/Telegram
Пожарные у автобуса, который загорелся под Уфой
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Автобус с 50 детьми в салоне загорелся на трассе под Уфой, никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале ГУМЧС по Башкирии.
По данным ведомства, в 12.00 (10.00 мск) загорелся автобус на Оренбургском тракте в районе гипермаркета "Метро" под Уфой. На место были направлены силы и средства МЧС и другие экстренные службы.
«
"По прибытии установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В автобусе находилось 50 детей. Все оперативно были эвакуированы в безопасную зону. Пострадавших нет. Горение потушено. За детьми прибыл резервный автобус, продолжили движение", - говорится в сообщении главка.
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ПроисшествияУфаРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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