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На трассе в Башкирии загорелся автобус с 50 детьми

На трассе в Башкирии загорелся автобус с 50 детьми - РИА Новости, 23.05.2023

На трассе в Башкирии загорелся автобус с 50 детьми

Автобус с 50 детьми в салоне загорелся на трассе под Уфой, никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:13

2023-05-23T11:13

2023-05-23T11:13

происшествия

уфа

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 23 мая – РИА Новости. Автобус с 50 детьми в салоне загорелся на трассе под Уфой, никто не пострадал, сообщили в Telegram-канале ГУМЧС по Башкирии. По данным ведомства, в 12.00 (10.00 мск) загорелся автобус на Оренбургском тракте в районе гипермаркета "Метро" под Уфой. На место были направлены силы и средства МЧС и другие экстренные службы. "По прибытии установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В автобусе находилось 50 детей. Все оперативно были эвакуированы в безопасную зону. Пострадавших нет. Горение потушено. За детьми прибыл резервный автобус, продолжили движение", - говорится в сообщении главка.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

уфа

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)