https://ria.ru/20230523/avariya-1873531116.html

В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека

В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека - РИА Новости, 23.05.2023

В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека

Три человека погибли и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, передает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T06:58

2023-05-23T06:58

2023-05-23T10:04

происшествия

авто

черноземельский район

volvo ab

lada vesta

республика калмыкия

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ВОЛГОГРАД, 23 мая — РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в ночь на вторник на трассе Комсомольский-Артезиан произошла авария между Lada Vesta и грузовик Volvo."В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и два пассажира автомашины Lada Vesta", — говорится в сообщении полиции.Отмечается, что еще одного пассажира легковушки с травмами доставили в больницу.

https://ria.ru/20230522/avariya-1873322339.html

черноземельский район

республика калмыкия

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происшествия, авто, черноземельский район, volvo ab, lada vesta, республика калмыкия