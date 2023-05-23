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В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека
В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека - РИА Новости, 23.05.2023
В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека
Три человека погибли и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, передает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T06:58
2023-05-23T06:58
2023-05-23T10:04
происшествия
авто
черноземельский район
volvo ab
lada vesta
республика калмыкия
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ВОЛГОГРАД, 23 мая — РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в ночь на вторник на трассе Комсомольский-Артезиан произошла авария между Lada Vesta и грузовик Volvo."В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и два пассажира автомашины Lada Vesta", — говорится в сообщении полиции.Отмечается, что еще одного пассажира легковушки с травмами доставили в больницу.
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черноземельский район
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происшествия, авто, черноземельский район, volvo ab, lada vesta, республика калмыкия
Происшествия, Авто, Черноземельский район, Volvo AB, Lada Vesta, Республика Калмыкия
В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека
МВД: на трассе в Калмыкии при столкновении легковушки и фуры погибли три человека