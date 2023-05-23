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В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека - РИА Новости, 23.05.2023
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06:58 23.05.2023 (обновлено: 10:04 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/avariya-1873531116.html
В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека
В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека - РИА Новости, 23.05.2023
В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека
Три человека погибли и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, передает пресс-служба ГУ... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T06:58
2023-05-23T10:04
происшествия
авто
черноземельский район
volvo ab
lada vesta
республика калмыкия
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ВОЛГОГРАД, 23 мая — РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.По информации ведомства, в ночь на вторник на трассе Комсомольский-Артезиан произошла авария между Lada Vesta и грузовик Volvo."В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и два пассажира автомашины Lada Vesta", — говорится в сообщении полиции.Отмечается, что еще одного пассажира легковушки с травмами доставили в больницу.
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черноземельский район
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происшествия, авто, черноземельский район, volvo ab, lada vesta, республика калмыкия
Происшествия, Авто, Черноземельский район, Volvo AB, Lada Vesta, Республика Калмыкия
В ДТП на трассе в Калмыкии погибли три человека

МВД: на трассе в Калмыкии при столкновении легковушки и фуры погибли три человека

© Фото : МВД по Республике КалмыкияДТП на трассе Комсомольский-Артезиан в Калмыкии
ДТП на трассе Комсомольский-Артезиан в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : МВД по Республике Калмыкия
ДТП на трассе Комсомольский-Артезиан в Калмыкии
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ВОЛГОГРАД, 23 мая — РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Черноземельском районе Калмыкии, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, в ночь на вторник на трассе Комсомольский-Артезиан произошла авария между Lada Vesta и грузовик Volvo.
"В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и два пассажира автомашины Lada Vesta", — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что еще одного пассажира легковушки с травмами доставили в больницу.
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ПроисшествияАвтоЧерноземельский районVolvo ABLada VestaРеспублика Калмыкия
 
 
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