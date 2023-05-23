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Артиллеристы выбили ВСУ из серой зоны на Донецком направлении - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:53 23.05.2023 (обновлено: 22:13 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/artilleristy-1873739088.html
Артиллеристы выбили ВСУ из серой зоны на Донецком направлении
Артиллеристы выбили ВСУ из серой зоны на Донецком направлении - РИА Новости, 23.05.2023
Артиллеристы выбили ВСУ из серой зоны на Донецком направлении
Уральские артиллеристы из группировки "Юг" сорвали попытку украинских войск атаковать позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости один из российских... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:53
2023-05-23T22:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Уральские артиллеристы из группировки "Юг" сорвали попытку украинских войск атаковать позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих."ВСУ пытались занять участок в серой зоне на нашем направлении. Закрепившись там, они могли бы перейти в контратаку на наши позиции. Точной работой артиллерии удалось сорвать планы противника", — рассказал он.Как уточнил собеседник агентства, расчеты гаубиц Д-30 при корректировке оператором БПЛА из батальона "Спарта" разбили занятый противником блиндаж 122-миллиметровыми снарядами. Затем они подавили работу расчета АГС, прикрывавшего вылазку украинских боевиков.Помимо этого, российские войска уничтожили кочующий пикап ВСУ, на котором был установлен миномет.
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, горловка, донецк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк
Артиллеристы выбили ВСУ из серой зоны на Донецком направлении

Уральские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на позиции ВС России на Донецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Уральские артиллеристы из группировки "Юг" сорвали попытку украинских войск атаковать позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих.
"ВСУ пытались занять участок в серой зоне на нашем направлении. Закрепившись там, они могли бы перейти в контратаку на наши позиции. Точной работой артиллерии удалось сорвать планы противника", — рассказал он.
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Как уточнил собеседник агентства, расчеты гаубиц Д-30 при корректировке оператором БПЛА из батальона "Спарта" разбили занятый противником блиндаж 122-миллиметровыми снарядами. Затем они подавили работу расчета АГС, прикрывавшего вылазку украинских боевиков.
Помимо этого, российские войска уничтожили кочующий пикап ВСУ, на котором был установлен миномет.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецк
 
 
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