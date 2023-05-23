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Артиллеристы выбили ВСУ из серой зоны на Донецком направлении
Артиллеристы выбили ВСУ из серой зоны на Донецком направлении - РИА Новости, 23.05.2023
Артиллеристы выбили ВСУ из серой зоны на Донецком направлении
Уральские артиллеристы из группировки "Юг" сорвали попытку украинских войск атаковать позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости один из российских... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:53
2023-05-23T20:53
2023-05-23T22:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Уральские артиллеристы из группировки "Юг" сорвали попытку украинских войск атаковать позиции на Донецком направлении, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих."ВСУ пытались занять участок в серой зоне на нашем направлении. Закрепившись там, они могли бы перейти в контратаку на наши позиции. Точной работой артиллерии удалось сорвать планы противника", — рассказал он.Как уточнил собеседник агентства, расчеты гаубиц Д-30 при корректировке оператором БПЛА из батальона "Спарта" разбили занятый противником блиндаж 122-миллиметровыми снарядами. Затем они подавили работу расчета АГС, прикрывавшего вылазку украинских боевиков.Помимо этого, российские войска уничтожили кочующий пикап ВСУ, на котором был установлен миномет.
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873465497.html
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Артиллеристы выбили ВСУ из серой зоны на Донецком направлении
Уральские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на позиции ВС России на Донецком направлении