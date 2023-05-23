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Российские войска уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация"
Российские войска уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация" - РИА Новости, 23.05.2023
Российские войска уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация"
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном, находящимся под контролем Киева, 120-миллиметровый миномет и самоходную артиллерийскую установку (САУ)... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:51
2023-05-23T10:51
2023-05-23T10:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном, находящимся под контролем Киева, 120-миллиметровый миномет и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Зеленовка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, накануне "артиллерийским огнем в районе населенного пункта Антоновка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери противника: трое погибших военных ВСУ, четверо раненых".
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херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация"
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация" с экипажем