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Российские войска уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация" - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/artilleristy-1873557654.html
Российские войска уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация"
Российские войска уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация" - РИА Новости, 23.05.2023
Российские войска уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация"
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном, находящимся под контролем Киева, 120-миллиметровый миномет и самоходную артиллерийскую установку (САУ)... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:51
2023-05-23T10:51
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном, находящимся под контролем Киева, 120-миллиметровый миномет и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Зеленовка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, накануне "артиллерийским огнем в районе населенного пункта Антоновка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери противника: трое погибших военных ВСУ, четверо раненых".
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херсонская область , вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация"

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном миномет и САУ "Акация" с экипажем

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Акация"
Самоходная артиллерийская установка Акация - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Акация". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 мая - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном, находящимся под контролем Киева, 120-миллиметровый миномет и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Зеленовка уничтожена САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, накануне "артиллерийским огнем в районе населенного пункта Антоновка уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери противника: трое погибших военных ВСУ, четверо раненых".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 мая, 16:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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