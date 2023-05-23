https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873719926.html

Пушилин водрузил флаг ДНР над Артемовском

Пушилин водрузил флаг ДНР над Артемовском - РИА Новости, 23.05.2023

Пушилин водрузил флаг ДНР над Артемовском

Врио главы ДНР Денис Пушилин водрузил флаг республики над одним из уцелевших административных зданий Артемовска. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:55

2023-05-23T18:55

2023-05-23T19:36

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

евгений пригожин

владимир путин

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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин водрузил флаг республики над одним из уцелевших административных зданий Артемовска."Российский флаг над Артемовском уже был водружен ранее. Сегодня съездил в освобожденный город, чтобы вывесить флаг Донецкой Народной Республики и еще раз осмотреть населенный пункт для понимания первоочередных мер", — написал он в Telegram-канале.Временно исполняющий обязанности главы ДНР поблагодарил российские силы за выполнение сложнейшей боевой задачи и призвал двигаться дальше — к победе."Теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть — справимся", — добавил Пушилин.В прошлую субботу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские военные полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.Владимир Путин поздравил "Группу Вагнера" и вооруженные силы с освобождением Артемовска. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230523/dnr-1873712922.html

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

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Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, евгений пригожин, владимир путин