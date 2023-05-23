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Пушилин водрузил флаг ДНР над Артемовском - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 23.05.2023 (обновлено: 19:36 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873719926.html
Пушилин водрузил флаг ДНР над Артемовском
Пушилин водрузил флаг ДНР над Артемовском - РИА Новости, 23.05.2023
Пушилин водрузил флаг ДНР над Артемовском
Врио главы ДНР Денис Пушилин водрузил флаг республики над одним из уцелевших административных зданий Артемовска. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:55
2023-05-23T19:36
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
евгений пригожин
владимир путин
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ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин водрузил флаг республики над одним из уцелевших административных зданий Артемовска."Российский флаг над Артемовском уже был водружен ранее. Сегодня съездил в освобожденный город, чтобы вывесить флаг Донецкой Народной Республики и еще раз осмотреть населенный пункт для понимания первоочередных мер", — написал он в Telegram-канале.Временно исполняющий обязанности главы ДНР поблагодарил российские силы за выполнение сложнейшей боевой задачи и призвал двигаться дальше — к победе."Теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть — справимся", — добавил Пушилин.В прошлую субботу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские военные полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.Владимир Путин поздравил "Группу Вагнера" и вооруженные силы с освобождением Артемовска. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230523/dnr-1873712922.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, евгений пригожин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Евгений Пригожин, Владимир Путин
Пушилин водрузил флаг ДНР над Артемовском

Пушилин водрузил флаг ДНР над одним из уцелевших административных зданий в Артемовске

© Пушилин Д.В. / TelegramВрио главы ДНР Денис Пушилин водружает флаг региона над Артемовском. Кадр видео
Врио главы ДНР Денис Пушилин водружает флаг региона над Артемовском. Кадр видео
© Пушилин Д.В. / Telegram
Врио главы ДНР Денис Пушилин водружает флаг региона над Артемовском. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мая — РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин водрузил флаг республики над одним из уцелевших административных зданий Артемовска.
"Российский флаг над Артемовском уже был водружен ранее. Сегодня съездил в освобожденный город, чтобы вывесить флаг Донецкой Народной Республики и еще раз осмотреть населенный пункт для понимания первоочередных мер", — написал он в Telegram-канале.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР поблагодарил российские силы за выполнение сложнейшей боевой задачи и призвал двигаться дальше — к победе.
"Теперь уже вновь российский город Артемовск будем восстанавливать. Опыт есть, команда есть, поддержка со всей России есть — справимся", — добавил Пушилин.
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В прошлую субботу основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что российские военные полностью установили контроль над Артемовском, а ночью Минобороны подтвердило, что освобождение города завершилось в результате наступательных действий штурмовых отрядов при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.
Владимир Путин поздравил "Группу Вагнера" и вооруженные силы с освобождением Артемовска. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинЕвгений ПригожинВладимир Путин
 
 
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