https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873609975.html
В Донецке пообещали отстроить заново и возродить Артемовск
В Донецке пообещали отстроить заново и возродить Артемовск - РИА Новости, 23.05.2023
В Донецке пообещали отстроить заново и возродить Артемовск
Артемовск будет отстроен заново и возрожден, но предстоит масштабная работа по разминированию, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:55
2023-05-23T13:55
2023-05-23T13:55
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
артемовск
ян гагин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Артемовск будет отстроен заново и возрожден, но предстоит масштабная работа по разминированию, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. "Мы в любом случае заново отстроим Артемовск, мы его возродим так же, как возрождается Мариуполь", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". По его словам, властям республики предстоит провести "огромную работу" по разминированию города. "Мы сейчас получим такую же картину, как это было в Волновахе, как это было в Мариуполе - это колоссальное число взрывоопасных предметов на улицах, на объектах инфраструктуры", - отметил советник Дениса Пушилина. Гагин также сказал, что освобождение Артемовска стало ключом к дальнейшему освобождению Краматорска и Славянска. "Надо развивать наступление", - подчеркнул он. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий, в которых были задействованы бойцы его группы. В ночь на 21 мая Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, артемовск, ян гагин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Ян Гагин, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке пообещали отстроить заново и возродить Артемовск
Советник Пушилина Гагин пообещал отстроить заново и возродить Артемовск