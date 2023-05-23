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Пушилин заявил, что намеревается съездить в Артемовск - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 23.05.2023 (обновлено: 13:04 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873593214.html
Пушилин заявил, что намеревается съездить в Артемовск
Пушилин заявил, что намеревается съездить в Артемовск - РИА Новости, 23.05.2023
Пушилин заявил, что намеревается съездить в Артемовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что направляется в Артемовск, чтобы оценить фронт работ для профильных работ и гражданских служб. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:55
2023-05-23T13:04
специальная военная операция на украине
артемовск
безопасность
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что направляется в Артемовск, чтобы оценить фронт работ для профильных работ и гражданских служб."Мы сейчас с вами едем (в Артемовск) для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ уже для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много сейчас работы", - заявил Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале. Накануне он сообщил, что в Артемовске началась работа по разминированию территории.В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873586039.html
артемовск
россия
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артемовск, безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин заявил, что намеревается съездить в Артемовск

Пушилин заявил, что посетит Артемовск для оценки фронта предстоящих работ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск в ДНР
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Город Артемовск в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что направляется в Артемовск, чтобы оценить фронт работ для профильных работ и гражданских служб.
"Мы сейчас с вами едем (в Артемовск) для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ уже для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много сейчас работы", - заявил Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале. Накануне он сообщил, что в Артемовске началась работа по разминированию территории.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Коммунальщикам и спасателям пока не позволяют начать работать в Артемовске
Вчера, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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