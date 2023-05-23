https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873593214.html

Пушилин заявил, что намеревается съездить в Артемовск

Пушилин заявил, что намеревается съездить в Артемовск - РИА Новости, 23.05.2023

Пушилин заявил, что намеревается съездить в Артемовск

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что направляется в Артемовск, чтобы оценить фронт работ для профильных работ и гражданских служб. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:55

2023-05-23T12:55

2023-05-23T13:04

специальная военная операция на украине

артемовск

безопасность

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что направляется в Артемовск, чтобы оценить фронт работ для профильных работ и гражданских служб."Мы сейчас с вами едем (в Артемовск) для того, чтобы имелась возможность посмотреть фронт работ уже для профильных ведомств, гражданских служб, которым предстоит очень много сейчас работы", - заявил Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале. Накануне он сообщил, что в Артемовске началась работа по разминированию территории.В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение города. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с госнаградам.

https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873586039.html

артемовск

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

артемовск, безопасность, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр