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Гагин: в Артемовске остаются группы брошенных своими украинских военных - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 23.05.2023 (обновлено: 13:00 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873587596.html
Гагин: в Артемовске остаются группы брошенных своими украинских военных
Гагин: в Артемовске остаются группы брошенных своими украинских военных - РИА Новости, 23.05.2023
Гагин: в Артемовске остаются группы брошенных своими украинских военных
Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил "России 1", что в Артемовске остаются группы украинских военных, которых "забыли и бросили" при отступлении, их выявляют РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:42
2023-05-23T13:00
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил "России 1", что в Артемовске остаются группы украинских военных, которых "забыли и бросили" при отступлении, их выявляют в ходе зачистки территории."Что касается нахождения каких-то военнослужащих Украины в Артемовске, это не системные части. Чтобы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск, это не так. Это ложь. Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении. Да, такие есть, их выявляют. Это будничная работа по так называемой зачистке", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".О завершении освобождения Артемовска Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая.
https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873526174.html
артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Гагин: в Артемовске остаются группы брошенных своими украинских военных

Гагин: в Артемовске остаются группы украинских военных, которых бросили при отступлении

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск в ДНР
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Город Артемовск в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил "России 1", что в Артемовске остаются группы украинских военных, которых "забыли и бросили" при отступлении, их выявляют в ходе зачистки территории.
"Что касается нахождения каких-то военнослужащих Украины в Артемовске, это не системные части. Чтобы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск, это не так. Это ложь. Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении. Да, такие есть, их выявляют. Это будничная работа по так называемой зачистке", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
О завершении освобождения Артемовска Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая.
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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