https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873587596.html

Гагин: в Артемовске остаются группы брошенных своими украинских военных

Гагин: в Артемовске остаются группы брошенных своими украинских военных - РИА Новости, 23.05.2023

Гагин: в Артемовске остаются группы брошенных своими украинских военных

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил "России 1", что в Артемовске остаются группы украинских военных, которых "забыли и бросили" при отступлении, их выявляют РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:42

2023-05-23T12:42

2023-05-23T13:00

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил "России 1", что в Артемовске остаются группы украинских военных, которых "забыли и бросили" при отступлении, их выявляют в ходе зачистки территории."Что касается нахождения каких-то военнослужащих Украины в Артемовске, это не системные части. Чтобы они ни говорили, что они еще пытаются контролировать Артемовск, это не так. Это ложь. Речь, скорее всего, идет о тех военнослужащих либо группах военнослужащих, которых просто забыли и бросили при отступлении. Да, такие есть, их выявляют. Это будничная работа по так называемой зачистке", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".О завершении освобождения Артемовска Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая.

https://ria.ru/20230523/artemovsk-1873526174.html

артемовск

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

артемовск, донецкая народная республика, безопасность