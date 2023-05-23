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В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома - РИА Новости, 23.05.2023
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09:30 23.05.2023
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В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома
В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома - РИА Новости, 23.05.2023
В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома
Фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома, сообщил в Twitter начальник отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:30
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома, сообщил в Twitter начальник отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми. "Офицеры секретной службы США задержали водителя фургона, после того как машина врезалась в защитные ограждения на северной части площади Лафайет", - сообщил представитель службы. В его заявлении отмечается, что среди сотрудников Секретной службы и Белого дома пострадавших нет. Ведется расследование. До завершения расследования закрыты проезжая часть и тротуары. Газета Washington Post со ссылкой на экстренные службы сообщает, что после аварии в квартале от Белого дома был обнаружен подозрительный пакет. Из близлежащего отеля были эвакуированы люди."Полиция округа Колумбия посчитала фургон безопасным, и, согласно предварительному расследованию, водитель мог умышленно врезаться в защитные ограждения на площади Лафайет. Обвинения предъявит парковая полиция США при следственной поддержке Секретной службы", - написал позже Гульельми в своем Twitter-аккаунте.
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в мире, сша, вашингтон (город)
В мире, США, Вашингтон (город)
В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома

Секретная служба США: фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома, сообщил в Twitter начальник отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми.
"Офицеры секретной службы США задержали водителя фургона, после того как машина врезалась в защитные ограждения на северной части площади Лафайет", - сообщил представитель службы.
В его заявлении отмечается, что среди сотрудников Секретной службы и Белого дома пострадавших нет. Ведется расследование. До завершения расследования закрыты проезжая часть и тротуары.
Газета Washington Post со ссылкой на экстренные службы сообщает, что после аварии в квартале от Белого дома был обнаружен подозрительный пакет. Из близлежащего отеля были эвакуированы люди.
«
"Полиция округа Колумбия посчитала фургон безопасным, и, согласно предварительному расследованию, водитель мог умышленно врезаться в защитные ограждения на площади Лафайет. Обвинения предъявит парковая полиция США при следственной поддержке Секретной службы", - написал позже Гульельми в своем Twitter-аккаунте.
 
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