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В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома

В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома - РИА Новости, 23.05.2023

В США фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома

Фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома, сообщил в Twitter начальник отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T09:30

2023-05-23T09:30

2023-05-23T09:30

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Фургон врезался в защитные ограждения недалеко от Белого дома, сообщил в Twitter начальник отдела связей с общественностью Секретной службы США Энтони Гульельми. "Офицеры секретной службы США задержали водителя фургона, после того как машина врезалась в защитные ограждения на северной части площади Лафайет", - сообщил представитель службы. В его заявлении отмечается, что среди сотрудников Секретной службы и Белого дома пострадавших нет. Ведется расследование. До завершения расследования закрыты проезжая часть и тротуары. Газета Washington Post со ссылкой на экстренные службы сообщает, что после аварии в квартале от Белого дома был обнаружен подозрительный пакет. Из близлежащего отеля были эвакуированы люди."Полиция округа Колумбия посчитала фургон безопасным, и, согласно предварительному расследованию, водитель мог умышленно врезаться в защитные ограждения на площади Лафайет. Обвинения предъявит парковая полиция США при следственной поддержке Секретной службы", - написал позже Гульельми в своем Twitter-аккаунте.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, вашингтон (город)