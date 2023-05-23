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Константинов сделал заявление об активах украинских олигархов в Крыму
Константинов сделал заявление об активах украинских олигархов в Крыму - РИА Новости, 23.05.2023
Константинов сделал заявление об активах украинских олигархов в Крыму
С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, процесс национализации их имущества будет продолжен, сообщил РИА Новости глава крымского РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:44
2023-05-23T08:44
2023-05-23T20:10
владимир константинов
республика крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, процесс национализации их имущества будет продолжен, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "С этим (наличием у украинских олигархов активов в Крыму. — Прим. ред.) мы решительно намерены покончить раз и навсегда", — сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Крым возвращает активы, "наворованные русофобами разных мастей", и частично погашает этим ущерб, нанесенный украинскими олигархами полуострову. "Не могут они питаться нашими соками и при этом финансировать враждебные нам действия, в том числе и за счет прибылей, полученных в Крыму", — подчеркнул глава парламента республики.
https://ria.ru/20230412/saldo-1864643105.html
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владимир константинов, республика крым, экономика
Владимир Константинов, Республика Крым, Экономика
Константинов сделал заявление об активах украинских олигархов в Крыму
Глава парламента Константинов: с активами украинских олигархов в Крыму будет покончено