https://ria.ru/20230523/aktivy-1873537921.html

Константинов сделал заявление об активах украинских олигархов в Крыму

Константинов сделал заявление об активах украинских олигархов в Крыму - РИА Новости, 23.05.2023

Константинов сделал заявление об активах украинских олигархов в Крыму

С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, процесс национализации их имущества будет продолжен, сообщил РИА Новости глава крымского РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:44

2023-05-23T08:44

2023-05-23T20:10

владимир константинов

республика крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. С активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда, процесс национализации их имущества будет продолжен, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции. "С этим (наличием у украинских олигархов активов в Крыму. — Прим. ред.) мы решительно намерены покончить раз и навсегда", — сказал Константинов РИА Новости. По его словам, Крым возвращает активы, "наворованные русофобами разных мастей", и частично погашает этим ущерб, нанесенный украинскими олигархами полуострову. "Не могут они питаться нашими соками и при этом финансировать враждебные нам действия, в том числе и за счет прибылей, полученных в Крыму", — подчеркнул глава парламента республики.

https://ria.ru/20230412/saldo-1864643105.html

https://ria.ru/20230210/natsionalizatsiya-1851259493.html

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владимир константинов, республика крым, экономика