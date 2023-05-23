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Названы аэропорты-"лидеры" по задержкам рейсов - РИА Новости, 23.05.2023
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Туризм
 
15:38 23.05.2023 (обновлено: 15:39 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/aeroport-1873616983.html
Названы аэропорты-"лидеры" по задержкам рейсов
Названы аэропорты-"лидеры" по задержкам рейсов - РИА Новости, 23.05.2023
Названы аэропорты-"лидеры" по задержкам рейсов
Лидерами по задержке рейсов более чем на час в первом квартале 2023 года стали аэропорты Шереметьево, Пулково и Сочи, при этом задержки от 20 часов... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:38
2023-05-23T15:39
туризм
новости - туризм
сочи
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
альфастрахование
туризм
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидерами по задержке рейсов более чем на час в первом квартале 2023 года стали аэропорты Шереметьево, Пулково и Сочи, при этом задержки от 20 часов фиксировались чаще всего в Норильске, говорится в исследовании страховой компании "АльфаСтрахование", которое есть в распоряжении РИА Новости. "В целом только за первый квартал 2023 года "АльфаСтрахование" зафиксировала более четырех тысяч рейсов, задержанных перевозчиками хотя бы на один час. Лидерами по задержке рейсов больше чем на час стали Шереметьево (12 процентов от общего числа всех задержанных более чем на час рейсов), Пулково (8 процентов) и Сочи (7 процентов)", – сказано в исследовании. Отмечается, что также в пятерку вошли новосибирский аэропорт Толмачево и московский Домодедово, где количество задержанных рейсов составило 6 процентов.Антирекорд по длительности задержек рейсов более чем на 20 часов в первом квартале этого года принадлежал аэропортам "Норильск Алыкель" (27 процентов задержек), Сочи (18 процентов) и Домодедово (16 процентов). "Число задержанных рейсов во многом зависит от пассажиропотока – поэтому в топе оказываются самые загруженные аэропорты страны, и в первую очередь Московского авиаузла", – указали в компании.
https://ria.ru/20230523/uzbekistan-1873581529.html
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новости - туризм, сочи, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), альфастрахование, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), АльфаСтрахование, Туризм
Названы аэропорты-"лидеры" по задержкам рейсов

"АльфаСтрахование": чаще всего рейсы задерживаются в Шереметьево, Пулково и Сочи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажиры у табло вылета в международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры у табло вылета в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пассажиры у табло вылета в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лидерами по задержке рейсов более чем на час в первом квартале 2023 года стали аэропорты Шереметьево, Пулково и Сочи, при этом задержки от 20 часов фиксировались чаще всего в Норильске, говорится в исследовании страховой компании "АльфаСтрахование", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В целом только за первый квартал 2023 года "АльфаСтрахование" зафиксировала более четырех тысяч рейсов, задержанных перевозчиками хотя бы на один час. Лидерами по задержке рейсов больше чем на час стали Шереметьево (12 процентов от общего числа всех задержанных более чем на час рейсов), Пулково (8 процентов) и Сочи (7 процентов)", – сказано в исследовании.
Отмечается, что также в пятерку вошли новосибирский аэропорт Толмачево и московский Домодедово, где количество задержанных рейсов составило 6 процентов.
Антирекорд по длительности задержек рейсов более чем на 20 часов в первом квартале этого года принадлежал аэропортам "Норильск Алыкель" (27 процентов задержек), Сочи (18 процентов) и Домодедово (16 процентов).
"Число задержанных рейсов во многом зависит от пассажиропотока – поэтому в топе оказываются самые загруженные аэропорты страны, и в первую очередь Московского авиаузла", – указали в компании.
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ТуризмНовости - ТуризмСочиДомодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)АльфаСтрахованиеТуризм
 
 
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