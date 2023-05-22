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Последние звонки в Белгородской области пройдут в дистанционном формате

Последние звонки в Белгородской области пройдут в дистанционном формате - РИА Новости, 22.05.2023

Последние звонки в Белгородской области пройдут в дистанционном формате

"Последние звонки" для всех школьников Белгородской области пройдут во вторник в дистанционном формате, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:15

2023-05-22T19:15

2023-05-22T19:36

белгородская область

вячеслав гладков

россия

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ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. "Последние звонки" для всех школьников Белгородской области пройдут во вторник в дистанционном формате, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира."Завтра "последние звонки" пройдут только в дистанционном формате. Я надеюсь, что все родители и все дети понимают, что сделать по-другому на сегодняшний день невозможно", — сказал Гладков в прямом эфире в соцсетях.Ранее власти сообщали, что "последние звонки" должны были пройти в дистанционном формате только в 11 муниципалитетах Белгородской области. В очном формате все праздничные мероприятия в учреждениях в 15-километровой приграничной зоне были запрещены.

https://ria.ru/20230413/parusa-1865176813.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия