https://ria.ru/20230522/zhara-1873310676.html

Климатолог предупредил о самых жарких за всю историю годах

Климатолог предупредил о самых жарких за всю историю годах - РИА Новости, 22.05.2023

Климатолог предупредил о самых жарких за всю историю годах

Глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T06:15

2023-05-22T06:15

2023-05-22T06:57

алексей кокорин

оон

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. "Наиболее вероятно 2025-2026 год. В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя", — заявил Кокорин. При этом, отметил климатолог, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, этого может не случиться, поскольку попадание пепла в стратосферу приводит к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. По словам Кокорина, процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года.

https://ria.ru/20230515/klimat-1871728092.html

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алексей кокорин, оон, общество