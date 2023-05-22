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Климатолог предупредил о самых жарких за всю историю годах
Климатолог предупредил о самых жарких за всю историю годах - РИА Новости, 22.05.2023
Климатолог предупредил о самых жарких за всю историю годах
Глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T06:15
2023-05-22T06:15
2023-05-22T06:57
алексей кокорин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. "Наиболее вероятно 2025-2026 год. В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя", — заявил Кокорин. При этом, отметил климатолог, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, этого может не случиться, поскольку попадание пепла в стратосферу приводит к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. По словам Кокорина, процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года.
https://ria.ru/20230515/klimat-1871728092.html
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алексей кокорин, оон, общество
Алексей Кокорин, ООН, Общество
Климатолог предупредил о самых жарких за всю историю годах
Климатолог Кокорин: самым жарким годом за всю историю может стать 2025 или 2026
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких значений в 2025 или 2026 году, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН
опубликовала прогноз, согласно которому глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть парниковые газы, и естественный фактор — смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо.
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"Наиболее вероятно 2025-2026 год. В зависимости от того, сколько продлится Эль-Ниньо. Продлится он год или три года, это сказать нельзя", — заявил Кокорин.
При этом, отметил климатолог, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, этого может не случиться, поскольку попадание пепла в стратосферу приводит к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию.
Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
По словам Кокорина, процесс смены фаз начнется уже во второй половине 2023 года.
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