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Источник рассказал, что нужно для обсуждения расширения зерновой сделки - РИА Новости, 22.05.2023
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08:13 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/zerno-1873315354.html
Источник рассказал, что нужно для обсуждения расширения зерновой сделки
Источник рассказал, что нужно для обсуждения расширения зерновой сделки - РИА Новости, 22.05.2023
Источник рассказал, что нужно для обсуждения расширения зерновой сделки
Обсуждение предложения Киева о расширении перечня продукции, экспортируемого в рамках зерновой сделки, требует готовности сторон, процесс сложный, сообщил РИА... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:13
2023-05-22T08:13
экономика
турция
украина
стамбул
мевлют чавушоглу
зерновая сделка
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АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Обсуждение предложения Киева о расширении перечня продукции, экспортируемого в рамках зерновой сделки, требует готовности сторон, процесс сложный, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках зерновой сделки, вопрос обсуждается, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая сделка в настоящее время продлена до 17 июля включительно. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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украина
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экономика, турция, украина, стамбул, мевлют чавушоглу, зерновая сделка
Экономика, Турция, Украина, Стамбул, Мевлют Чавушоглу, Зерновая сделка
Источник рассказал, что нужно для обсуждения расширения зерновой сделки

Обсуждение идей Киева по товарам в зерновой сделке требует готовности сторон к консенсусу

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Обсуждение предложения Киева о расширении перечня продукции, экспортируемого в рамках зерновой сделки, требует готовности сторон, процесс сложный, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках зерновой сделки, вопрос обсуждается, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«
"Да, такое предложение озвучивалось во время переговоров в Стамбуле. Но вы знаете, тут речь, скорее всего, не о нашем (Турции) посредничестве, а о готовности сторон. Мы же не можем навязывать сторонам те или иные предложения. Необходим консенсус, это довольно-таки сложный переговорный процесс", - сообщил собеседник агентства.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая сделка в настоящее время продлена до 17 июля включительно.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ЭкономикаТурцияУкраинаСтамбулМевлют ЧавушоглуЗерновая сделка
 
 
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