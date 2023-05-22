Источник рассказал, что нужно для обсуждения расширения зерновой сделки
Обсуждение идей Киева по товарам в зерновой сделке требует готовности сторон к консенсусу
© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Обсуждение предложения Киева о расширении перечня продукции, экспортируемого в рамках зерновой сделки, требует готовности сторон, процесс сложный, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках зерновой сделки, вопрос обсуждается, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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"Да, такое предложение озвучивалось во время переговоров в Стамбуле. Но вы знаете, тут речь, скорее всего, не о нашем (Турции) посредничестве, а о готовности сторон. Мы же не можем навязывать сторонам те или иные предложения. Необходим консенсус, это довольно-таки сложный переговорный процесс", - сообщил собеседник агентства.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая сделка в настоящее время продлена до 17 июля включительно.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.