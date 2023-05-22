https://ria.ru/20230522/zerno-1873315354.html

Источник рассказал, что нужно для обсуждения расширения зерновой сделки

Источник рассказал, что нужно для обсуждения расширения зерновой сделки - РИА Новости, 22.05.2023

Источник рассказал, что нужно для обсуждения расширения зерновой сделки

Обсуждение предложения Киева о расширении перечня продукции, экспортируемого в рамках зерновой сделки, требует готовности сторон, процесс сложный, сообщил РИА... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:13

2023-05-22T08:13

2023-05-22T08:13

экономика

турция

украина

стамбул

мевлют чавушоглу

зерновая сделка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708097_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4fb6d927dccd28c6524d8f0481a02b7f.jpg

АНКАРА, 22 мая - РИА Новости. Обсуждение предложения Киева о расширении перечня продукции, экспортируемого в рамках зерновой сделки, требует готовности сторон, процесс сложный, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами. Украина предлагает расширить список товаров для экспорта в рамках зерновой сделки, вопрос обсуждается, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая сделка в настоящее время продлена до 17 июля включительно. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

турция

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, украина, стамбул, мевлют чавушоглу, зерновая сделка