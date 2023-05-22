В Европе рассказали, когда на Украине избавятся от Зеленского
Бывший чешский дипломат Друлак: Зеленскому придет конец с прекращением западной помощи
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Положение Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада, заявил бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.
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"Зеленский хорошо понимает: как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено", — пояснил он.
Поездки главы киевского режима по европейским странам — попытка выиграть время. Зеленский старается убедить как можно больше колеблющихся лидеров в том, что спонсировать его по-прежнему целесообразно, отметил экс-дипломат.
Вашингтон, в свою очередь, все чаще дает понять, что Европа должна активнее участвовать в финансовой поддержке киевских властей. Американцы посоветовали Зеленскому самостоятельно убеждать европейцев, предположил он.
При этом в самих Соединенных Штатах набирает силу группировка сторонников выхода из вооруженного конфликта с Россией, подытожил Друлак.
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