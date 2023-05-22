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В Европе рассказали, когда на Украине избавятся от Зеленского - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 22.05.2023 (обновлено: 22:23 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873508130.html
В Европе рассказали, когда на Украине избавятся от Зеленского
В Европе рассказали, когда на Украине избавятся от Зеленского - РИА Новости, 22.05.2023
В Европе рассказали, когда на Украине избавятся от Зеленского
Положение Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада, заявил бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:51
2023-05-22T22:23
в мире
украина
европа
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Положение Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада, заявил бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.Поездки главы киевского режима по европейским странам — попытка выиграть время. Зеленский старается убедить как можно больше колеблющихся лидеров в том, что спонсировать его по-прежнему целесообразно, отметил экс-дипломат.Вашингтон, в свою очередь, все чаще дает понять, что Европа должна активнее участвовать в финансовой поддержке киевских властей. Американцы посоветовали Зеленскому самостоятельно убеждать европейцев, предположил он.При этом в самих Соединенных Штатах набирает силу группировка сторонников выхода из вооруженного конфликта с Россией, подытожил Друлак.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873455201.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине
В Европе рассказали, когда на Украине избавятся от Зеленского

Бывший чешский дипломат Друлак: Зеленскому придет конец с прекращением западной помощи

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Положение Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада, заявил бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.
«

"Зеленский хорошо понимает: как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено", — пояснил он.

Поездки главы киевского режима по европейским странам — попытка выиграть время. Зеленский старается убедить как можно больше колеблющихся лидеров в том, что спонсировать его по-прежнему целесообразно, отметил экс-дипломат.
Вашингтон, в свою очередь, все чаще дает понять, что Европа должна активнее участвовать в финансовой поддержке киевских властей. Американцы посоветовали Зеленскому самостоятельно убеждать европейцев, предположил он.
При этом в самих Соединенных Штатах набирает силу группировка сторонников выхода из вооруженного конфликта с Россией, подытожил Друлак.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаВладимир Зеленский
 
 
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