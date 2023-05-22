https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873508130.html

В Европе рассказали, когда на Украине избавятся от Зеленского

В Европе рассказали, когда на Украине избавятся от Зеленского - РИА Новости, 22.05.2023

В Европе рассказали, когда на Украине избавятся от Зеленского

Положение Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада, заявил бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T21:51

2023-05-22T21:51

2023-05-22T22:23

в мире

украина

европа

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Положение Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада, заявил бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentní listy.Поездки главы киевского режима по европейским странам — попытка выиграть время. Зеленский старается убедить как можно больше колеблющихся лидеров в том, что спонсировать его по-прежнему целесообразно, отметил экс-дипломат.Вашингтон, в свою очередь, все чаще дает понять, что Европа должна активнее участвовать в финансовой поддержке киевских властей. Американцы посоветовали Зеленскому самостоятельно убеждать европейцев, предположил он.При этом в самих Соединенных Штатах набирает силу группировка сторонников выхода из вооруженного конфликта с Россией, подытожил Друлак.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, европа, владимир зеленский