https://ria.ru/20230522/zakharova-1873442675.html

Захарова напомнила полякам о вкладе СССР в освобождение Варшавы

Захарова напомнила полякам о вкладе СССР в освобождение Варшавы - РИА Новости, 22.05.2023

Захарова напомнила полякам о вкладе СССР в освобождение Варшавы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика, заявившего, что Польша начала подсчитывать... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:56

2023-05-22T15:56

2023-05-22T15:57

варшава

мария захарова

польша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика, заявившего, что Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. "Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой", - написала Захарова в своем телграм-канале, комментируя высказывания Мулярчика. Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может перейти с подобными претензиями к России. Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий".

https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html

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варшава, мария захарова, польша, россия