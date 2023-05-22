https://ria.ru/20230522/zakharova-1873442675.html
Захарова напомнила полякам о вкладе СССР в освобождение Варшавы
Захарова напомнила полякам о вкладе СССР в освобождение Варшавы - РИА Новости, 22.05.2023
Захарова напомнила полякам о вкладе СССР в освобождение Варшавы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика, заявившего, что Польша начала подсчитывать... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:56
2023-05-22T15:56
2023-05-22T15:57
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского МИД Аркадиуша Мулярчика, заявившего, что Польша начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. "Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой", - написала Захарова в своем телграм-канале, комментируя высказывания Мулярчика. Ранее власти Польши неоднократно заявляли, что республика сначала хочет добиться репараций от Германии, которой уже выставлен счет в 1,3 триллиона долларов, а потом может перейти с подобными претензиями к России. Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил РИА Новости, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери Варшавы во время Второй мировой войны лежат "в области политических фантазий".
https://ria.ru/20230319/konflikt-1858990918.html
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варшава, мария захарова, польша, россия
Варшава, Мария Захарова, Польша, Россия
Захарова напомнила полякам о вкладе СССР в освобождение Варшавы
Захарова напомнила замглавы МИД Польши о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов