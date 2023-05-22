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Украина семь раз отключала ЗАЭС от внешнего энергоснабжения - РИА Новости, 22.05.2023
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16:43 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/zaes-1873454779.html
Украина семь раз отключала ЗАЭС от внешнего энергоснабжения
Украина семь раз отключала ЗАЭС от внешнего энергоснабжения - РИА Новости, 22.05.2023
Украина семь раз отключала ЗАЭС от внешнего энергоснабжения
Украинская сторона уже в седьмой раз отключает Запорожскую АЭС от внешнего энергоснабжения, самое длительное отключение продолжалось свыше 49 часов, сообщил в... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:43
2023-05-22T16:43
в мире
запорожская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
энергодар
россия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинская сторона уже в седьмой раз отключает Запорожскую АЭС от внешнего энергоснабжения, самое длительное отключение продолжалось свыше 49 часов, сообщил в понедельник директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский. Запорожская АЭС перешла в понедельник на дизельные генераторы для обеспечения собственных нужд из-за отключения последней из четырех высоковольтных линий электропередачи – "Днепровской", которая подавала электроэнергию на станцию с правого берега Днепра. Позднее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил о восстановлении электроснабжения станции по "Днепровской" ЛЭП. По его словам, станция работает штатно, радиационный фон в норме. "Необходимо отметить, что это уже седьмое отключение украинской стороной электростанции от внешнего энергоснабжения, самое длительное длилось более 49 часов", - сказал Ясинский в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что концерн "Росэнергоатом", госкорпорация "Росатом" и эксплуатирующая компания "делают все возможное для соблюдения ядерной безопасности и недопущения любых ядерных и радиационных инцидентов". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230522/zaes-1873378343.html
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873445231.html
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в мире, запорожская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергодар, россия
В мире, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Энергодар, Россия
Украина семь раз отключала ЗАЭС от внешнего энергоснабжения

Эксплуатирующая компания: Украина в седьмой раз отключает ЗАЭС от внешнего энергоснабжения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Украинская сторона уже в седьмой раз отключает Запорожскую АЭС от внешнего энергоснабжения, самое длительное отключение продолжалось свыше 49 часов, сообщил в понедельник директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.
Запорожская АЭС перешла в понедельник на дизельные генераторы для обеспечения собственных нужд из-за отключения последней из четырех высоковольтных линий электропередачи – "Днепровской", которая подавала электроэнергию на станцию с правого берега Днепра. Позднее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил о восстановлении электроснабжения станции по "Днепровской" ЛЭП. По его словам, станция работает штатно, радиационный фон в норме.
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"Необходимо отметить, что это уже седьмое отключение украинской стороной электростанции от внешнего энергоснабжения, самое длительное длилось более 49 часов", - сказал Ясинский в эфире телеканала "Россия 24".
Он подчеркнул, что концерн "Росэнергоатом", госкорпорация "Росатом" и эксплуатирующая компания "делают все возможное для соблюдения ядерной безопасности и недопущения любых ядерных и радиационных инцидентов".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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