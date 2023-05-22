https://ria.ru/20230522/zaes-1873428643.html

На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения

На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения - РИА Новости, 22.05.2023

На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения

в официальном Telegram-канале ЗАЭС. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T14:44

2023-05-22T14:44

2023-05-22T14:50

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, станция работает штатно, радиационный фон в норме, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в официальном Telegram-канале ЗАЭС.Запорожская АЭС перешла в понедельник на дизельные генераторы для обеспечения собственных нужд из-за отключения последней из четырех высоковольтных линий электропередачи – "Днепровской".Как отмечается "радиационный фон на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности"."Нарушений в работе АЭС нет", - подчеркивается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская аэс, запорожская область, энергодар, общество