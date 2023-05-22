На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения
Директор Черничук: на ЗАЭС восстановили электроснабжение, радиационный фон в норме
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, станция работает штатно, радиационный фон в норме, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в официальном Telegram-канале ЗАЭС.
Запорожская АЭС перешла в понедельник на дизельные генераторы для обеспечения собственных нужд из-за отключения последней из четырех высоковольтных линий электропередачи – "Днепровской".
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"В 14.20 подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. Состояние линий выдачи мощности АЭС: в работе находится воздушная линия 750 кВ "Днепровская"; линии 750 кВ "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" отключены", - сообщил Черничук.
Как отмечается "радиационный фон на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности".
"Нарушений в работе АЭС нет", - подчеркивается в сообщении.