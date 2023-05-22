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На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения - РИА Новости, 22.05.2023
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14:44 22.05.2023 (обновлено: 14:50 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/zaes-1873428643.html
На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения
На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения - РИА Новости, 22.05.2023
На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения
в официальном Telegram-канале ЗАЭС. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:44
2023-05-22T14:50
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, станция работает штатно, радиационный фон в норме, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в официальном Telegram-канале ЗАЭС.Запорожская АЭС перешла в понедельник на дизельные генераторы для обеспечения собственных нужд из-за отключения последней из четырех высоковольтных линий электропередачи – "Днепровской".Как отмечается "радиационный фон на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности"."Нарушений в работе АЭС нет", - подчеркивается в сообщении.
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запорожская аэс, запорожская область, энергодар, общество
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар, Общество
На Запорожской АЭС сообщили о восстановлении электроснабжения

Директор Черничук: на ЗАЭС восстановили электроснабжение, радиационный фон в норме

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, станция работает штатно, радиационный фон в норме, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в официальном Telegram-канале ЗАЭС.
Запорожская АЭС перешла в понедельник на дизельные генераторы для обеспечения собственных нужд из-за отключения последней из четырех высоковольтных линий электропередачи – "Днепровской".
«

"В 14.20 подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. Состояние линий выдачи мощности АЭС: в работе находится воздушная линия 750 кВ "Днепровская"; линии 750 кВ "Запорожская", "Южно-Донбасская" и "Каховская" отключены", - сообщил Черничук.

Как отмечается "радиационный фон на территории Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне не превышает значений, установленных нормами и правилами по радиационной безопасности".
"Нарушений в работе АЭС нет", - подчеркивается в сообщении.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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