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ФСБ показала видео с задержанным в Оренбургской области - РИА Новости, 22.05.2023
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10:16 22.05.2023 (обновлено: 10:36 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/zaderzhannyy-1873337195.html
ФСБ показала видео с задержанным в Оренбургской области
ФСБ показала видео с задержанным в Оренбургской области - РИА Новости, 22.05.2023
ФСБ показала видео с задержанным в Оренбургской области
Задержанный в Оренбургской области признался, что по указанию "людей из Украины" должен был поджечь релейный шкаф на железной дороге города Новотроицка, чтобы... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:16
2023-05-22T10:36
оренбургская область
происшествия
новотроицк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Задержанный в Оренбургской области признался, что по указанию "людей из Украины" должен был поджечь релейный шкаф на железной дороге города Новотроицка, чтобы остановить работу станции и "устроить саботаж". Видео предоставил журналистам Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.Ранее в ФСБ сообщили, что в Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ."Люди из Украины связались со мной и предложили мне с ними сотрудничать. Конкретно – я должен был поджечь релейный шкаф на участке железнодорожной станции города Новотроицка для того, чтобы остановить работу железнодорожной станции… устроить саботаж", - рассказал задержанный.ФСБ также опубликовала снимки его переписки с кураторами из Украины. Задержанный признался, что получил фотографию релейного ящика, его координаты и план действий. Военкомат и отдел ФСБ в опубликованном признании задержанного не упоминаются.
https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html
оренбургская область
новотроицк
россия
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Кадры задержания подозреваемого в подготовке терактов в Оренбургской области. Видео ФСБ РФ
ФСБ показала видео с задержанным по подозрению в подготовке терактов в Оренбургской области: он признался, что по указанию "людей с Украины" должен был "устроить саботаж"
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оренбургская область, происшествия, новотроицк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина
Оренбургская область, Происшествия, Новотроицк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина
ФСБ показала видео с задержанным в Оренбургской области

Задержанный в Новотроицке признался, что по указанию с Украины должен был устроить саботаж

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Задержанный в Оренбургской области признался, что по указанию "людей из Украины" должен был поджечь релейный шкаф на железной дороге города Новотроицка, чтобы остановить работу станции и "устроить саботаж". Видео предоставил журналистам Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ.
"Люди из Украины связались со мной и предложили мне с ними сотрудничать. Конкретно – я должен был поджечь релейный шкаф на участке железнодорожной станции города Новотроицка для того, чтобы остановить работу железнодорожной станции… устроить саботаж", - рассказал задержанный.
ФСБ также опубликовала снимки его переписки с кураторами из Украины. Задержанный признался, что получил фотографию релейного ящика, его координаты и план действий. Военкомат и отдел ФСБ в опубликованном признании задержанного не упоминаются.
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