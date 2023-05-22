https://ria.ru/20230522/zaderzhannyy-1873337195.html

ФСБ показала видео с задержанным в Оренбургской области

ФСБ показала видео с задержанным в Оренбургской области - РИА Новости, 22.05.2023

ФСБ показала видео с задержанным в Оренбургской области

Задержанный в Оренбургской области признался, что по указанию "людей из Украины" должен был поджечь релейный шкаф на железной дороге города Новотроицка, чтобы... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:16

2023-05-22T10:16

2023-05-22T10:36

оренбургская область

происшествия

новотроицк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Задержанный в Оренбургской области признался, что по указанию "людей из Украины" должен был поджечь релейный шкаф на железной дороге города Новотроицка, чтобы остановить работу станции и "устроить саботаж". Видео предоставил журналистам Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.Ранее в ФСБ сообщили, что в Новотроицке Оренбургской области задержан россиянин, который под руководством украинских спецслужб готовил в регионе поджоги железнодорожной инфраструктуры, военкомата и отдела ФСБ."Люди из Украины связались со мной и предложили мне с ними сотрудничать. Конкретно – я должен был поджечь релейный шкаф на участке железнодорожной станции города Новотроицка для того, чтобы остановить работу железнодорожной станции… устроить саботаж", - рассказал задержанный.ФСБ также опубликовала снимки его переписки с кураторами из Украины. Задержанный признался, что получил фотографию релейного ящика, его координаты и план действий. Военкомат и отдел ФСБ в опубликованном признании задержанного не упоминаются.

https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

оренбургская область

новотроицк

россия

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Кадры задержания подозреваемого в подготовке терактов в Оренбургской области. Видео ФСБ РФ ФСБ показала видео с задержанным по подозрению в подготовке терактов в Оренбургской области: он признался, что по указанию "людей с Украины" должен был "устроить саботаж" 2023-05-22T10:16 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оренбургская область, происшествия, новотроицк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина