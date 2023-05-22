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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 22.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, пишет издание "Зеркало недели". РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:26
2023-05-22T16:26
2023-05-22T17:10
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, пишет издание "Зеркало недели". Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.Ранее в понедельник в семи областях Украины, в том числе Харьковской, прозвучал сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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харьков, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о взрывах в городе
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
В Харькове прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, пишет издание "Зеркало недели
".
Эту информацию подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.
Ранее в понедельник в семи областях Украины, в том числе Харьковской, прозвучал сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.