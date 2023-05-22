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В ВСУ заявили, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев - РИА Новости, 22.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vsu-1873439569.html
В ВСУ заявили, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев
В ВСУ заявили, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев - РИА Новости, 22.05.2023
В ВСУ заявили, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев
Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что на освоение новых вооружений, поставляемых Киеву Западом, необходимо от двух недель до РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:44
2023-05-22T15:44
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
сергей наев
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что на освоение новых вооружений, поставляемых Киеву Западом, необходимо от двух недель до двух месяцев. "Новые образцы вооружения, поступающие от стран-партнеров, например переносные зенитные комплексы, противотанковые ракетные комплексы... Наши бойцы овладевают примерно за две недели. Для тяжелых образцов вооружения срок обучения - до двух месяцев. Также наши военные проходят обучение на иностранной технике в странах-партнерах, продолжительность которого в среднем один месяц", - приводит слова Наева агентство "Укринформ". Он подчеркнул, что "общий процент вооружения и военной техники со всей номенклатуры, освоенный подчиненным личным составом", составляет от 40%, а по отдельным номенклатурам - до 100%. По словам командующего, военные учатся овладевать западными образцами противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК), ручными противотанковыми гранатометами, "почти всеми системами ПВО - от переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) до ЗРК". Наев утонил, что украинские военные имеют артиллерийские системы (155 мм PZ2000, FN-70, TRF-1), образцы бронированной техники – боевые машины пехоты (БМП) М113, специальные бронированные машины типа HMMWV, MaxPro, Rostel Senator и другие, Среди противотанковых средств - ПТРК Javelin, Milan, гранатометы Panzerfaust 3, Carl Gustaf, М79 OSA, SMAV Mk/153, одноразовые гранатометы NLAW, AT-4, PSKOTT. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/f-16-1873410963.html
https://ria.ru/20230520/nato-1873165237.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины, сергей наев, ситуация в днр и лнр, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Сергей Наев, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
В ВСУ заявили, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев

Украинский генерал Наев заявил, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты на линии фронта
Украинские солдаты на линии фронта - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что на освоение новых вооружений, поставляемых Киеву Западом, необходимо от двух недель до двух месяцев.
"Новые образцы вооружения, поступающие от стран-партнеров, например переносные зенитные комплексы, противотанковые ракетные комплексы... Наши бойцы овладевают примерно за две недели. Для тяжелых образцов вооружения срок обучения - до двух месяцев. Также наши военные проходят обучение на иностранной технике в странах-партнерах, продолжительность которого в среднем один месяц", - приводит слова Наева агентство "Укринформ".
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Он подчеркнул, что "общий процент вооружения и военной техники со всей номенклатуры, освоенный подчиненным личным составом", составляет от 40%, а по отдельным номенклатурам - до 100%. По словам командующего, военные учатся овладевать западными образцами противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК), ручными противотанковыми гранатометами, "почти всеми системами ПВО - от переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) до ЗРК".
Наев утонил, что украинские военные имеют артиллерийские системы (155 мм PZ2000, FN-70, TRF-1), образцы бронированной техники – боевые машины пехоты (БМП) М113, специальные бронированные машины типа HMMWV, MaxPro, Rostel Senator и другие, Среди противотанковых средств - ПТРК Javelin, Milan, гранатометы Panzerfaust 3, Carl Gustaf, М79 OSA, SMAV Mk/153, одноразовые гранатометы NLAW, AT-4, PSKOTT.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныСергей НаевСитуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
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