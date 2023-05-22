https://ria.ru/20230522/vsu-1873439569.html

В ВСУ заявили, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев

В ВСУ заявили, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев - РИА Новости, 22.05.2023

В ВСУ заявили, что на освоение западных вооружений уходит до двух месяцев

Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что на освоение новых вооружений, поставляемых Киеву Западом, необходимо от двух недель до РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T15:44

2023-05-22T15:44

2023-05-22T15:44

специальная военная операция на украине

украина

в мире

вооруженные силы украины

сергей наев

ситуация в днр и лнр

нато

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что на освоение новых вооружений, поставляемых Киеву Западом, необходимо от двух недель до двух месяцев. "Новые образцы вооружения, поступающие от стран-партнеров, например переносные зенитные комплексы, противотанковые ракетные комплексы... Наши бойцы овладевают примерно за две недели. Для тяжелых образцов вооружения срок обучения - до двух месяцев. Также наши военные проходят обучение на иностранной технике в странах-партнерах, продолжительность которого в среднем один месяц", - приводит слова Наева агентство "Укринформ". Он подчеркнул, что "общий процент вооружения и военной техники со всей номенклатуры, освоенный подчиненным личным составом", составляет от 40%, а по отдельным номенклатурам - до 100%. По словам командующего, военные учатся овладевать западными образцами противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК), ручными противотанковыми гранатометами, "почти всеми системами ПВО - от переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) до ЗРК". Наев утонил, что украинские военные имеют артиллерийские системы (155 мм PZ2000, FN-70, TRF-1), образцы бронированной техники – боевые машины пехоты (БМП) М113, специальные бронированные машины типа HMMWV, MaxPro, Rostel Senator и другие, Среди противотанковых средств - ПТРК Javelin, Milan, гранатометы Panzerfaust 3, Carl Gustaf, М79 OSA, SMAV Mk/153, одноразовые гранатометы NLAW, AT-4, PSKOTT. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/f-16-1873410963.html

https://ria.ru/20230520/nato-1873165237.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, сергей наев, ситуация в днр и лнр, нато