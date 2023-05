Российские компании провели более 480 встреч на выставке Iran Oil Show

https://ria.ru/20230522/vstrechi-1873461085.html

Участники национальной экспозиции Made in Russia за 4 дня выставки "Нефть, газ и нефтехимия Ирана" Iran Oil Show 2023 провели более 480 деловых встреч с... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:13

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

иран

россия

технологии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia за 4 дня выставки "Нефть, газ и нефтехимия Ирана" Iran Oil Show 2023 провели более 480 деловых встреч с потенциальными партнерами, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Свою продукцию под национальным брендом Made in Russia представили 28 российских компаний. Выставка прошла в Тегеране с 17 по 20 мая", - говорится в сообщении.Представители ключевых профильных министерств Ирана - нефтяной промышленности и энергетики - неоднократно посещали экспозицию и детально ознакомились с экспонатами и образцами продукции под брендом Made in Russia.Помимо встреч с представителями государственных структур участники российской экспозиции провели деловые переговоры с международным бизнесом, в том числе с крупными иранскими нефтегазовыми компаниями. Всего за 4 дня выставки на стенде Made in Russia компании провели более 480 встреч.По итогам выставки ряд российских компаний ведут переговоры о поставке образцов продукции и открытии представительств в Иране.В этом году число посетителей выставки в день превысило 30 тысяч человек. Посетители стенда Made in Russia высоко оценили современные аналитические и измерительные технологии, оборудование и сервисы для бурения, закачивания и ремонта скважин, нефтеналивное оборудование для производства и поставки оборудования для погрузки и выгрузки нефтепродуктов и других технических жидкостей, водоочистное оборудование, а также технологии для создания и развития инфраструктуры предприятий ТЭК и другие достижения отечественной промышленности.

https://ria.ru/20230519/vystavka-1872884698.html

иран

россия

2023

Алёна Пава

Новости

ru-RU

