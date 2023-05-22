https://ria.ru/20230522/vstrechi-1873461085.html
Российские компании провели более 480 встреч на выставке Iran Oil Show
Российские компании провели более 480 встреч на выставке Iran Oil Show - РИА Новости, 22.05.2023
Российские компании провели более 480 встреч на выставке Iran Oil Show
Участники национальной экспозиции Made in Russia за 4 дня выставки "Нефть, газ и нефтехимия Ирана" Iran Oil Show 2023 провели более 480 деловых встреч с... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:13
2023-05-22T17:13
2023-05-22T17:13
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
иран
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технологии
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia за 4 дня выставки "Нефть, газ и нефтехимия Ирана" Iran Oil Show 2023 провели более 480 деловых встреч с потенциальными партнерами, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Свою продукцию под национальным брендом Made in Russia представили 28 российских компаний. Выставка прошла в Тегеране с 17 по 20 мая", - говорится в сообщении.Представители ключевых профильных министерств Ирана - нефтяной промышленности и энергетики - неоднократно посещали экспозицию и детально ознакомились с экспонатами и образцами продукции под брендом Made in Russia.Помимо встреч с представителями государственных структур участники российской экспозиции провели деловые переговоры с международным бизнесом, в том числе с крупными иранскими нефтегазовыми компаниями. Всего за 4 дня выставки на стенде Made in Russia компании провели более 480 встреч.По итогам выставки ряд российских компаний ведут переговоры о поставке образцов продукции и открытии представительств в Иране.В этом году число посетителей выставки в день превысило 30 тысяч человек. Посетители стенда Made in Russia высоко оценили современные аналитические и измерительные технологии, оборудование и сервисы для бурения, закачивания и ремонта скважин, нефтеналивное оборудование для производства и поставки оборудования для погрузки и выгрузки нефтепродуктов и других технических жидкостей, водоочистное оборудование, а также технологии для создания и развития инфраструктуры предприятий ТЭК и другие достижения отечественной промышленности.
https://ria.ru/20230519/vystavka-1872884698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иран, россия, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Иран, Россия, Технологии
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia за 4 дня выставки "Нефть, газ и нефтехимия Ирана" Iran Oil Show 2023 провели более 480 деловых встреч с потенциальными партнерами, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Свою продукцию под национальным брендом Made in Russia представили 28 российских компаний. Выставка прошла в Тегеране
с 17 по 20 мая", - говорится в сообщении.
Представители ключевых профильных министерств Ирана
- нефтяной промышленности и энергетики - неоднократно посещали экспозицию и детально ознакомились с экспонатами и образцами продукции под брендом Made in Russia.
Помимо встреч с представителями государственных структур участники российской экспозиции провели деловые переговоры с международным бизнесом, в том числе с крупными иранскими нефтегазовыми компаниями. Всего за 4 дня выставки на стенде Made in Russia компании провели более 480 встреч.
По итогам выставки ряд российских компаний ведут переговоры о поставке образцов продукции и открытии представительств в Иране.
В этом году число посетителей выставки в день превысило 30 тысяч человек. Посетители стенда Made in Russia высоко оценили современные аналитические и измерительные технологии, оборудование и сервисы для бурения, закачивания и ремонта скважин, нефтеналивное оборудование для производства и поставки оборудования для погрузки и выгрузки нефтепродуктов и других технических жидкостей, водоочистное оборудование, а также технологии для создания и развития инфраструктуры предприятий ТЭК и другие достижения отечественной промышленности.
Стенд Made in Russia стал крупнейшим на выставке KIHE в Казахстане