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Российские компании провели более 480 встреч на выставке Iran Oil Show - РИА Новости, 22.05.2023
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17:13 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vstrechi-1873461085.html
Российские компании провели более 480 встреч на выставке Iran Oil Show
Российские компании провели более 480 встреч на выставке Iran Oil Show - РИА Новости, 22.05.2023
Российские компании провели более 480 встреч на выставке Iran Oil Show
Участники национальной экспозиции Made in Russia за 4 дня выставки "Нефть, газ и нефтехимия Ирана" Iran Oil Show 2023 провели более 480 деловых встреч с... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:13
2023-05-22T17:13
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia за 4 дня выставки "Нефть, газ и нефтехимия Ирана" Iran Oil Show 2023 провели более 480 деловых встреч с потенциальными партнерами, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Свою продукцию под национальным брендом Made in Russia представили 28 российских компаний. Выставка прошла в Тегеране с 17 по 20 мая", - говорится в сообщении.Представители ключевых профильных министерств Ирана - нефтяной промышленности и энергетики - неоднократно посещали экспозицию и детально ознакомились с экспонатами и образцами продукции под брендом Made in Russia.Помимо встреч с представителями государственных структур участники российской экспозиции провели деловые переговоры с международным бизнесом, в том числе с крупными иранскими нефтегазовыми компаниями. Всего за 4 дня выставки на стенде Made in Russia компании провели более 480 встреч.По итогам выставки ряд российских компаний ведут переговоры о поставке образцов продукции и открытии представительств в Иране.В этом году число посетителей выставки в день превысило 30 тысяч человек. Посетители стенда Made in Russia высоко оценили современные аналитические и измерительные технологии, оборудование и сервисы для бурения, закачивания и ремонта скважин, нефтеналивное оборудование для производства и поставки оборудования для погрузки и выгрузки нефтепродуктов и других технических жидкостей, водоочистное оборудование, а также технологии для создания и развития инфраструктуры предприятий ТЭК и другие достижения отечественной промышленности.
https://ria.ru/20230519/vystavka-1872884698.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иран, россия, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Иран, Россия, Технологии

Российские компании провели более 480 встреч на выставке Iran Oil Show

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Участники национальной экспозиции Made in Russia за 4 дня выставки "Нефть, газ и нефтехимия Ирана" Iran Oil Show 2023 провели более 480 деловых встреч с потенциальными партнерами, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Свою продукцию под национальным брендом Made in Russia представили 28 российских компаний. Выставка прошла в Тегеране с 17 по 20 мая", - говорится в сообщении.
Представители ключевых профильных министерств Ирана - нефтяной промышленности и энергетики - неоднократно посещали экспозицию и детально ознакомились с экспонатами и образцами продукции под брендом Made in Russia.
Помимо встреч с представителями государственных структур участники российской экспозиции провели деловые переговоры с международным бизнесом, в том числе с крупными иранскими нефтегазовыми компаниями. Всего за 4 дня выставки на стенде Made in Russia компании провели более 480 встреч.
По итогам выставки ряд российских компаний ведут переговоры о поставке образцов продукции и открытии представительств в Иране.
В этом году число посетителей выставки в день превысило 30 тысяч человек. Посетители стенда Made in Russia высоко оценили современные аналитические и измерительные технологии, оборудование и сервисы для бурения, закачивания и ремонта скважин, нефтеналивное оборудование для производства и поставки оборудования для погрузки и выгрузки нефтепродуктов и других технических жидкостей, водоочистное оборудование, а также технологии для создания и развития инфраструктуры предприятий ТЭК и другие достижения отечественной промышленности.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ИранРоссияТехнологии
 
 
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