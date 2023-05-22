Рейтинг@Mail.ru
Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году - РИА Новости, 22.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
10:48 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vologodchina-1873347874.html
Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году
Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году - РИА Новости, 22.05.2023
Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году
Деревни Кадуйского округа Вологодской области подключат к газу в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:48
2023-05-22T10:48
вологодская область
андрей луценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/06/1499970653_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_1031698a9c0ab92ad054662d994f58a6.jpg
ВОЛОГДА, 22 мая – РИА Новости. Деревни Кадуйского округа Вологодской области подключат к газу в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.В Кадуйском округе началось строительство распределительных газовых сетей в деревнях Заозерье, Круглое и Глухое. Протяженность сетей – 9,5 километра. На работы выделено порядка 38 миллионов рублей.Доступ к газу получат около 500 домовладений Кадуйского округа. Согласно контракту, работы в Круглом, Заозерье и Глухом должны завершиться до 10 сентября.Предложения по газификации населенных пунктов округа вошли в Народную программу "Единой России", реализация которой продолжается в Вологодской области. Всего в 2023 и следующие два года реализуют около 45 тысяч предложений жителей региона – это строительство и капремонты школ, детсадов, больниц, дорог, обновление сетей и другое."Всего по программе газификации планируется смонтировать 692 километра сетей газопровода в районах и округах Вологодчины. Доступ к газу получит 51 населенный пункт. Часть объектов в рамках Народной программы находятся на контроле у депутатов муниципального и регионального уровней. Народные избранники вместе с жителями и специалистами следят за каждым этапом строительства", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания области Андрея Луценко.По его словам, важно, чтобы подрядчики успевали выполнять все работы в срок.Как отмечается в сообщении, на выполнение предложений, которые вошли в "Народную программу", выделено более 30 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230517/gaz-1872328374.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149997/06/1499970653_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_3d0f944cef503569cbdba975e4f253d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей луценко
Вологодская область, Андрей Луценко

Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкСотрудник газовой службы
Сотрудник газовой службы - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Андрей Варенков
Перейти в медиабанк
Сотрудник газовой службы
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 22 мая – РИА Новости. Деревни Кадуйского округа Вологодской области подключат к газу в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
В Кадуйском округе началось строительство распределительных газовых сетей в деревнях Заозерье, Круглое и Глухое. Протяженность сетей – 9,5 километра. На работы выделено порядка 38 миллионов рублей.
Доступ к газу получат около 500 домовладений Кадуйского округа. Согласно контракту, работы в Круглом, Заозерье и Глухом должны завершиться до 10 сентября.
Предложения по газификации населенных пунктов округа вошли в Народную программу "Единой России", реализация которой продолжается в Вологодской области. Всего в 2023 и следующие два года реализуют около 45 тысяч предложений жителей региона – это строительство и капремонты школ, детсадов, больниц, дорог, обновление сетей и другое.
Монеты номиналам десять рублем на газовой плите - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Луценко: поддержана вологодская инициатива по ценам на газ для населения
17 мая, 11:05
"Всего по программе газификации планируется смонтировать 692 километра сетей газопровода в районах и округах Вологодчины. Доступ к газу получит 51 населенный пункт. Часть объектов в рамках Народной программы находятся на контроле у депутатов муниципального и регионального уровней. Народные избранники вместе с жителями и специалистами следят за каждым этапом строительства", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания области Андрея Луценко.
По его словам, важно, чтобы подрядчики успевали выполнять все работы в срок.
Как отмечается в сообщении, на выполнение предложений, которые вошли в "Народную программу", выделено более 30 миллиардов рублей.
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала