https://ria.ru/20230522/vologodchina-1873347874.html

Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году

Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году - РИА Новости, 22.05.2023

Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году

Деревни Кадуйского округа Вологодской области подключат к газу в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:48

2023-05-22T10:48

2023-05-22T10:48

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 22 мая – РИА Новости. Деревни Кадуйского округа Вологодской области подключат к газу в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.В Кадуйском округе началось строительство распределительных газовых сетей в деревнях Заозерье, Круглое и Глухое. Протяженность сетей – 9,5 километра. На работы выделено порядка 38 миллионов рублей.Доступ к газу получат около 500 домовладений Кадуйского округа. Согласно контракту, работы в Круглом, Заозерье и Глухом должны завершиться до 10 сентября.Предложения по газификации населенных пунктов округа вошли в Народную программу "Единой России", реализация которой продолжается в Вологодской области. Всего в 2023 и следующие два года реализуют около 45 тысяч предложений жителей региона – это строительство и капремонты школ, детсадов, больниц, дорог, обновление сетей и другое."Всего по программе газификации планируется смонтировать 692 километра сетей газопровода в районах и округах Вологодчины. Доступ к газу получит 51 населенный пункт. Часть объектов в рамках Народной программы находятся на контроле у депутатов муниципального и регионального уровней. Народные избранники вместе с жителями и специалистами следят за каждым этапом строительства", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания области Андрея Луценко.По его словам, важно, чтобы подрядчики успевали выполнять все работы в срок.Как отмечается в сообщении, на выполнение предложений, которые вошли в "Народную программу", выделено более 30 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230517/gaz-1872328374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко