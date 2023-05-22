https://ria.ru/20230522/vologodchina-1873347874.html
Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году
Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году - РИА Новости, 22.05.2023
Луценко: газ появится в деревнях Кадуйского округа Вологодчины в 2023 году
Деревни Кадуйского округа Вологодской области подключат к газу в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:48
2023-05-22T10:48
2023-05-22T10:48
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 22 мая – РИА Новости. Деревни Кадуйского округа Вологодской области подключат к газу в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.В Кадуйском округе началось строительство распределительных газовых сетей в деревнях Заозерье, Круглое и Глухое. Протяженность сетей – 9,5 километра. На работы выделено порядка 38 миллионов рублей.Доступ к газу получат около 500 домовладений Кадуйского округа. Согласно контракту, работы в Круглом, Заозерье и Глухом должны завершиться до 10 сентября.Предложения по газификации населенных пунктов округа вошли в Народную программу "Единой России", реализация которой продолжается в Вологодской области. Всего в 2023 и следующие два года реализуют около 45 тысяч предложений жителей региона – это строительство и капремонты школ, детсадов, больниц, дорог, обновление сетей и другое."Всего по программе газификации планируется смонтировать 692 километра сетей газопровода в районах и округах Вологодчины. Доступ к газу получит 51 населенный пункт. Часть объектов в рамках Народной программы находятся на контроле у депутатов муниципального и регионального уровней. Народные избранники вместе с жителями и специалистами следят за каждым этапом строительства", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания области Андрея Луценко.По его словам, важно, чтобы подрядчики успевали выполнять все работы в срок.Как отмечается в сообщении, на выполнение предложений, которые вошли в "Народную программу", выделено более 30 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230517/gaz-1872328374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко
Вологодская область, Андрей Луценко
ВОЛОГДА, 22 мая – РИА Новости. Деревни Кадуйского округа Вологодской области подключат к газу в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
В Кадуйском округе началось строительство распределительных газовых сетей в деревнях Заозерье, Круглое и Глухое. Протяженность сетей – 9,5 километра. На работы выделено порядка 38 миллионов рублей.
Доступ к газу получат около 500 домовладений Кадуйского округа. Согласно контракту, работы в Круглом, Заозерье и Глухом должны завершиться до 10 сентября.
Предложения по газификации населенных пунктов округа вошли в Народную программу "Единой России
", реализация которой продолжается в Вологодской области. Всего в 2023 и следующие два года реализуют около 45 тысяч предложений жителей региона – это строительство и капремонты школ, детсадов, больниц, дорог, обновление сетей и другое.
Луценко: поддержана вологодская инициатива по ценам на газ для населения
"Всего по программе газификации планируется смонтировать 692 километра сетей газопровода в районах и округах Вологодчины. Доступ к газу получит 51 населенный пункт. Часть объектов в рамках Народной программы находятся на контроле у депутатов муниципального и регионального уровней. Народные избранники вместе с жителями и специалистами следят за каждым этапом строительства", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания области Андрея Луценко.
По его словам, важно, чтобы подрядчики успевали выполнять все работы в срок.
Как отмечается в сообщении, на выполнение предложений, которые вошли в "Народную программу", выделено более 30 миллиардов рублей.