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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут летний отпуск

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут летний отпуск - РИА Новости, 22.05.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут летний отпуск

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:59

2023-05-22T16:59

2023-05-22T16:59

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они планируют провести летний отпуск.Варианты ответа были: поеду в другой город; поеду в другую страну; отдохну на даче; останусь дома; не буду брать отпуск.В итоге большинство подписчиков ответило, что летний отпуск они проведут дома. Так проголосовали почти 29% пользователей.Около 26% поедут летом в другой город, а 20% планируют отдохнуть на даче. Лишь 9% ответили, что планируют провести летний отпуск за границей. При этом почти 14% пользователей не будут брать отпуск этим летом.В комментариях пользователи отметили, что хотели бы провести отпуск на море.Для россиян сейчас открыты 18 стран с прямым перелетом. Большинство туристов собирается в страны, традиционно считавшиеся зимним направлением, или хотят провести отпуск в России.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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