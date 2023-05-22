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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут летний отпуск - РИА Новости, 22.05.2023
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16:59 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vkontakte-1873457645.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут летний отпуск
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут летний отпуск - РИА Новости, 22.05.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут летний отпуск
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T16:59
2023-05-22T16:59
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они планируют провести летний отпуск.Варианты ответа были: поеду в другой город; поеду в другую страну; отдохну на даче; останусь дома; не буду брать отпуск.В итоге большинство подписчиков ответило, что летний отпуск они проведут дома. Так проголосовали почти 29% пользователей.Около 26% поедут летом в другой город, а 20% планируют отдохнуть на даче. Лишь 9% ответили, что планируют провести летний отпуск за границей. При этом почти 14% пользователей не будут брать отпуск этим летом.В комментариях пользователи отметили, что хотели бы провести отпуск на море.Для россиян сейчас открыты 18 стран с прямым перелетом. Большинство туристов собирается в страны, традиционно считавшиеся зимним направлением, или хотят провести отпуск в России.
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Пользователи ВКонтакте рассказали, как они проведут летний отпуск

© iStock.com / KenanOlgunДевушка в Турции
Девушка в Турции - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© iStock.com / KenanOlgun
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, как они планируют провести летний отпуск.
Варианты ответа были: поеду в другой город; поеду в другую страну; отдохну на даче; останусь дома; не буду брать отпуск.
В итоге большинство подписчиков ответило, что летний отпуск они проведут дома. Так проголосовали почти 29% пользователей.
Около 26% поедут летом в другой город, а 20% планируют отдохнуть на даче. Лишь 9% ответили, что планируют провести летний отпуск за границей. При этом почти 14% пользователей не будут брать отпуск этим летом.
В комментариях пользователи отметили, что хотели бы провести отпуск на море.

Для россиян сейчас открыты 18 стран с прямым перелетом. Большинство туристов собирается в страны, традиционно считавшиеся зимним направлением, или хотят провести отпуск в России.
 
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