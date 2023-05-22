https://ria.ru/20230522/vinetki-1873338590.html

В ДНР выпустили памятные виньетки в честь освобождения Артемовска

В ДНР выпустили памятные виньетки в честь освобождения Артемовска - РИА Новости, 22.05.2023

В ДНР выпустили памятные виньетки в честь освобождения Артемовска

Действующее в ДНР госпредприятие Почта Донбасса выпустило памятные виньетки, посвященные освобождению города Артемовск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:20

2023-05-22T10:20

2023-05-22T10:20

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Действующее в ДНР госпредприятие Почта Донбасса выпустило памятные виньетки, посвященные освобождению города Артемовск, передает корреспондент РИА Новости. Художественная виньетка имеет прямоугольную форму. На ней изображен черно-зеленый герб Артемовска, указано его нынешнее и историческое наименование "Артемовск/Бахмут", а также год выпуска виньетки "2023" и герб ДНР. Общий тираж составил 1000 экземпляров. Цена одной виньетки - 50 рублей. В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы к полудню 20 мая полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны РФ сообщило в ночь на 21 мая, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ завершено освобождение Артемовска. ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов. В связи с этим начиная с 13 февраля 2023 года в республиках Донбасса прекратился выпуск собственных почтовых марок, которые издавались там с 2015 года. Теперь в почтовых отделениях ДНР и ЛНР вместо местных выпусков используют общероссийские, но знаки почтовой оплаты обеих республик можно использовать до октября в пределах двух этих регионов.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873255321.html

артемовск

донецкая народная республика

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артемовск, донецкая народная республика