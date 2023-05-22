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Президент Индонезии призвал лидеров G7 совершить революцию - РИА Новости, 22.05.2023
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13:01 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vidodo-1873395301.html
Президент Индонезии призвал лидеров G7 совершить революцию
Президент Индонезии призвал лидеров G7 совершить революцию - РИА Новости, 22.05.2023
Президент Индонезии призвал лидеров G7 совершить революцию
Президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров государств G7 набраться смелости и совершить революцию ради остановки конфликтов и установления мира во всем... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:01
2023-05-22T13:01
в мире
индонезия
джоко видодо
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров государств G7 набраться смелости и совершить революцию ради остановки конфликтов и установления мира во всем мире, передает индонезийское агентство ANTARA. Индонезийский президент добавил, что "недоверие сгущается, соперничество обостряется, войны и конфликты продолжаются повсеместно". "В разрешении конфликтов мы не продемонстрировали значительного прогресса. Давайте вместе изменим ситуацию", - заключил Видодо. Саммит G7 прошел в японской Хиросиме 19-21 мая. Индонезия, не являющая членом "семерки", была приглашена на него в качестве гостя.
https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html
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в мире, индонезия, джоко видодо, g7
В мире, Индонезия, Джоко Видодо, G7
Президент Индонезии призвал лидеров G7 совершить революцию

Президент Индонезии Видодо призвал лидеров G7 совершить революцию ради мира во всем мире

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров государств G7 набраться смелости и совершить революцию ради остановки конфликтов и установления мира во всем мире, передает индонезийское агентство ANTARA.
«
"Как лидеры мы должны иметь мужество и готовность совершить крупную революцию, чтобы внести изменения в этот мир и прекратить все конфликты. Конфликты в итоге только приводят к человеческим жертвам. Все стороны хотят мира, стабильности и процветания во всем мире, но нынешняя ситуация несовместима с этим", - приводит агентство слова Видодо, сказанные на полях саммита G7 в японской Хиросиме.
Индонезийский президент добавил, что "недоверие сгущается, соперничество обостряется, войны и конфликты продолжаются повсеместно".
"В разрешении конфликтов мы не продемонстрировали значительного прогресса. Давайте вместе изменим ситуацию", - заключил Видодо.
Саммит G7 прошел в японской Хиросиме 19-21 мая. Индонезия, не являющая членом "семерки", была приглашена на него в качестве гостя.
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В миреИндонезияДжоко ВидодоG7
 
 
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