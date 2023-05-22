https://ria.ru/20230522/vidodo-1873395301.html

Президент Индонезии призвал лидеров G7 совершить революцию

Президент Индонезии призвал лидеров G7 совершить революцию - РИА Новости, 22.05.2023

Президент Индонезии призвал лидеров G7 совершить революцию

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров государств G7 набраться смелости и совершить революцию ради остановки конфликтов и установления мира во всем... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:01

2023-05-22T13:01

2023-05-22T13:01

в мире

индонезия

джоко видодо

g7

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров государств G7 набраться смелости и совершить революцию ради остановки конфликтов и установления мира во всем мире, передает индонезийское агентство ANTARA. Индонезийский президент добавил, что "недоверие сгущается, соперничество обостряется, войны и конфликты продолжаются повсеместно". "В разрешении конфликтов мы не продемонстрировали значительного прогресса. Давайте вместе изменим ситуацию", - заключил Видодо. Саммит G7 прошел в японской Хиросиме 19-21 мая. Индонезия, не являющая членом "семерки", была приглашена на него в качестве гостя.

https://ria.ru/20230520/semerka-1873026015.html

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в мире, индонезия, джоко видодо, g7