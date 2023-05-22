https://ria.ru/20230522/vetnam-1873393236.html
Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина в страну
Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина в страну - РИА Новости, 22.05.2023
Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина в страну
Во Вьетнаме ждут с визитом руководство России, сообщил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:54
2023-05-22T12:54
2023-05-22T13:36
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дмитрий медведев
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ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Во Вьетнаме ждут с визитом руководство России, сообщил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь."Помимо вашего визита мы также активно готовимся к предстоящему визиту руководителя России", - сказал вьетнамский премьер на встрече с зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым в Ханое.По его словам, контакты после пандемии восстановились, в частности, сейчас министр общественной безопасности Вьетнама находится с визитом в России. Планируются и другие поездки сюда вьетнамских представителей."Мы поддерживаем очень интенсивный обмен делегациями в условиях, когда глобальная экономика сталкивается со многими трудностями, когда мы стоим перед многими глобальными переменами", - сказал премьер."Рад отметить позитивные результаты сотрудничества между нашими странами. В последнее время отношения всеобъемлющего партнерства продолжают развиваться с очень высоким уровнем доверия", - отметил он.
https://ria.ru/20230522/vetnam-1873392130.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, в мире, дмитрий медведев, ханой
Россия, Вьетнам, В мире, Дмитрий Медведев, Ханой
Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина в страну
Премьер Вьетнама Фам Мин Тинь заявил о подготовке к визиту Путина в страну
ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Во Вьетнаме ждут с визитом руководство России, сообщил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.
"Помимо вашего визита мы также активно готовимся к предстоящему визиту руководителя России", - сказал вьетнамский премьер на встрече с зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым
в Ханое
.
По его словам, контакты после пандемии восстановились, в частности, сейчас министр общественной безопасности Вьетнама находится с визитом в России. Планируются и другие поездки сюда вьетнамских представителей.
"Мы поддерживаем очень интенсивный обмен делегациями в условиях, когда глобальная экономика сталкивается со многими трудностями, когда мы стоим перед многими глобальными переменами", - сказал премьер.
"Рад отметить позитивные результаты сотрудничества между нашими странами. В последнее время отношения всеобъемлющего партнерства продолжают развиваться с очень высоким уровнем доверия", - отметил он.
ЕР и Компартия Вьетнама договорились об участии в политическом диалоге