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Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина в страну - РИА Новости, 22.05.2023
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12:54 22.05.2023 (обновлено: 13:36 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/vetnam-1873393236.html
Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина в страну
Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина в страну - РИА Новости, 22.05.2023
Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина в страну
Во Вьетнаме ждут с визитом руководство России, сообщил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:54
2023-05-22T13:36
россия
вьетнам
в мире
дмитрий медведев
ханой
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ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Во Вьетнаме ждут с визитом руководство России, сообщил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь."Помимо вашего визита мы также активно готовимся к предстоящему визиту руководителя России", - сказал вьетнамский премьер на встрече с зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым в Ханое.По его словам, контакты после пандемии восстановились, в частности, сейчас министр общественной безопасности Вьетнама находится с визитом в России. Планируются и другие поездки сюда вьетнамских представителей."Мы поддерживаем очень интенсивный обмен делегациями в условиях, когда глобальная экономика сталкивается со многими трудностями, когда мы стоим перед многими глобальными переменами", - сказал премьер."Рад отметить позитивные результаты сотрудничества между нашими странами. В последнее время отношения всеобъемлющего партнерства продолжают развиваться с очень высоким уровнем доверия", - отметил он.
https://ria.ru/20230522/vetnam-1873392130.html
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россия, вьетнам, в мире, дмитрий медведев, ханой
Россия, Вьетнам, В мире, Дмитрий Медведев, Ханой
Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина в страну

Премьер Вьетнама Фам Мин Тинь заявил о подготовке к визиту Путина в страну

© AP Photo / Manan Vatsyayana, poolПремьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Manan Vatsyayana, pool
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Во Вьетнаме ждут с визитом руководство России, сообщил премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.
"Помимо вашего визита мы также активно готовимся к предстоящему визиту руководителя России", - сказал вьетнамский премьер на встрече с зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым в Ханое.
По его словам, контакты после пандемии восстановились, в частности, сейчас министр общественной безопасности Вьетнама находится с визитом в России. Планируются и другие поездки сюда вьетнамских представителей.
"Мы поддерживаем очень интенсивный обмен делегациями в условиях, когда глобальная экономика сталкивается со многими трудностями, когда мы стоим перед многими глобальными переменами", - сказал премьер.
"Рад отметить позитивные результаты сотрудничества между нашими странами. В последнее время отношения всеобъемлющего партнерства продолжают развиваться с очень высоким уровнем доверия", - отметил он.
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