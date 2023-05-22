https://ria.ru/20230522/vetnam-1873392130.html

ЕР и Компартия Вьетнама договорились об участии в политическом диалоге

ЕР и Компартия Вьетнама договорились об участии в политическом диалоге - РИА Новости, 22.05.2023

ЕР и Компартия Вьетнама договорились об участии в политическом диалоге

"Единая Россия" и Компартия Вьетнама договорились активно участвовать в политическом диалоге на высшем и высоком уровне и проводить регулярные консультации для... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:51

2023-05-22T12:51

2023-05-22T12:51

в мире

вьетнам

москва

ханой

дмитрий медведев

единая россия

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ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. "Единая Россия" и Компартия Вьетнама договорились активно участвовать в политическом диалоге на высшем и высоком уровне и проводить регулярные консультации для укрепления стратегического партнерства между двумя странами, говорится в принятом по итогам визита главы партии "Единой России" Дмитрия Медведева во Вьетнам заявлении. Стороны проинформировали друг друга о развитии партийных структур и ситуации в своих странах, достигли единого понимания о необходимости дальнейшего углубления отношений между ЕР и Компартией Вьетнама, а также между Москвой и Ханоем в целом, отмечается в документе. Партии намерены "оказывать последовательное содействие упрочению мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и мире в целом в интересах формирования более справедливого международного порядка". "Единая Россия" и Компартия Вьетнама будут активно участвовать в политическом диалоге на высшем и высоком уровне и продолжать регулярные консультации по широкому спектру вопросов российско-вьетнамских отношений и ключевых международных проблем. "Стороны убеждены, что их эффективное взаимодействие будет способствовать решению задач дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов обеих стран", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230522/vetnam-1873353119.html

https://ria.ru/20230522/medvedev-1873349592.html

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москва

ханой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вьетнам, москва, ханой, дмитрий медведев, единая россия