https://ria.ru/20230522/vetnam-1873392130.html
ЕР и Компартия Вьетнама договорились об участии в политическом диалоге
ЕР и Компартия Вьетнама договорились об участии в политическом диалоге - РИА Новости, 22.05.2023
ЕР и Компартия Вьетнама договорились об участии в политическом диалоге
"Единая Россия" и Компартия Вьетнама договорились активно участвовать в политическом диалоге на высшем и высоком уровне и проводить регулярные консультации для... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:51
2023-05-22T12:51
2023-05-22T12:51
в мире
вьетнам
москва
ханой
дмитрий медведев
единая россия
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ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. "Единая Россия" и Компартия Вьетнама договорились активно участвовать в политическом диалоге на высшем и высоком уровне и проводить регулярные консультации для укрепления стратегического партнерства между двумя странами, говорится в принятом по итогам визита главы партии "Единой России" Дмитрия Медведева во Вьетнам заявлении. Стороны проинформировали друг друга о развитии партийных структур и ситуации в своих странах, достигли единого понимания о необходимости дальнейшего углубления отношений между ЕР и Компартией Вьетнама, а также между Москвой и Ханоем в целом, отмечается в документе. Партии намерены "оказывать последовательное содействие упрочению мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и мире в целом в интересах формирования более справедливого международного порядка". "Единая Россия" и Компартия Вьетнама будут активно участвовать в политическом диалоге на высшем и высоком уровне и продолжать регулярные консультации по широкому спектру вопросов российско-вьетнамских отношений и ключевых международных проблем. "Стороны убеждены, что их эффективное взаимодействие будет способствовать решению задач дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов обеих стран", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230522/vetnam-1873353119.html
https://ria.ru/20230522/medvedev-1873349592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, москва, ханой, дмитрий медведев, единая россия
В мире, Вьетнам, Москва, Ханой, Дмитрий Медведев, Единая Россия
ЕР и Компартия Вьетнама договорились об участии в политическом диалоге
ЕР и Компартия Вьетнама договорились активно участвовать в политическом диалоге
ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. "Единая Россия" и Компартия Вьетнама договорились активно участвовать в политическом диалоге на высшем и высоком уровне и проводить регулярные консультации для укрепления стратегического партнерства между двумя странами, говорится в принятом по итогам визита главы партии "Единой России" Дмитрия Медведева во Вьетнам заявлении.
Стороны проинформировали друг друга о развитии партийных структур и ситуации в своих странах, достигли единого понимания о необходимости дальнейшего углубления отношений между ЕР и Компартией Вьетнама, а также между Москвой
и Ханоем
в целом, отмечается в документе.
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Партии намерены "оказывать последовательное содействие упрочению мира, безопасности и взаимовыгодного сотрудничества как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и мире в целом в интересах формирования более справедливого международного порядка".
"Единая Россия" и Компартия Вьетнама будут активно участвовать в политическом диалоге на высшем и высоком уровне и продолжать регулярные консультации по широкому спектру вопросов российско-вьетнамских отношений и ключевых международных проблем.
"Стороны убеждены, что их эффективное взаимодействие будет способствовать решению задач дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на благо народов обеих стран", - говорится в документе.
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