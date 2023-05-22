https://ria.ru/20230522/vetnam-1873343507.html

Медведев заявил о неизменности дружеских отношений Москвы и Ханоя

Медведев заявил о неизменности дружеских отношений Москвы и Ханоя - РИА Новости, 22.05.2023

Медведев заявил о неизменности дружеских отношений Москвы и Ханоя

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил изменения, произошедшие во Вьетнаме за последние 20 лет, при этом он обратил внимание на неизменность дружеских... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T10:32

2023-05-22T10:32

2023-05-22T10:32

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ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил изменения, произошедшие во Вьетнаме за последние 20 лет, при этом он обратил внимание на неизменность дружеских отношений между Москвой и Ханоем и заверил, что так будет и впредь. "Сегодня наши отношения - действительно отношения стратегического партнерства. Ваша страна - наш давний друг. У нас общая история", - сказал Медведев на встрече с членами Общества вьетнамско-российской дружбы. Это мероприятие стало первым в рабочей программе его визита в Ханой. Медведев признался, что каждый раз, приезжая во Вьетнам, радуется произошедшим в стране изменениям и ее достижениям. Сравнив свой первый приезд в 2000 году с нынешним, он заметил, что "это разный Вьетнам, я вас с этим поздравляю". Зампред Совбеза также отметил вклад Общества в расширение сотрудничества с Россией. "Оно объединяет людей разных возрастов и профессий, но они все очень талантливые, очень энергичные и в своем сердце хранят память о нашей стране", - сказал он. "Я бы хотел, чтобы и дальше так было. Это зависит от всех нас и зависит от молодежи", - отметил он, добавив, что если судить по уровню владения русским языком студентом второго курса, который выступил перед ним на встрече, с этим все в порядке. При этом Медведев заключил, что "мир никогда не бывает спокойным. Всегда есть трудности, проблемы. Мы ценим наши дружеские отношения - можете не сомневаться, что так будет и впредь". Общество вьетнамо-российской дружбы преемник активно работавшего с начала 50-х годов прошлого века Общества вьетнамо-советской дружбы. Оно входит в состав Союза вьетнамских обществ дружбы и является одним из его наиболее многочисленных и активных членов. Они активно популяризируют информацию о сегодняшней жизни в России, поддерживают традиции дружбы и солидарности между нашими народами, организуют мероприятия в честь памятных дат в истории двух стран, принимают активное участие в акциях "Бессмертный полк" в главных городах Вьетнама. У общества, которое возглавляет бывший гендиректор Вьетнамского телевидения Чан Бинь Минь, также есть печатное и электронное издание - журнал "Березка".

https://ria.ru/20230519/polety-1872829078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, вьетнам, ханой, дмитрий медведев