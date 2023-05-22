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Медведев заявил о неизменности дружеских отношений Москвы и Ханоя - РИА Новости, 22.05.2023
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10:32 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vetnam-1873343507.html
Медведев заявил о неизменности дружеских отношений Москвы и Ханоя
Медведев заявил о неизменности дружеских отношений Москвы и Ханоя - РИА Новости, 22.05.2023
Медведев заявил о неизменности дружеских отношений Москвы и Ханоя
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил изменения, произошедшие во Вьетнаме за последние 20 лет, при этом он обратил внимание на неизменность дружеских... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T10:32
2023-05-22T10:32
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вьетнам
ханой
дмитрий медведев
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ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил изменения, произошедшие во Вьетнаме за последние 20 лет, при этом он обратил внимание на неизменность дружеских отношений между Москвой и Ханоем и заверил, что так будет и впредь. "Сегодня наши отношения - действительно отношения стратегического партнерства. Ваша страна - наш давний друг. У нас общая история", - сказал Медведев на встрече с членами Общества вьетнамско-российской дружбы. Это мероприятие стало первым в рабочей программе его визита в Ханой. Медведев признался, что каждый раз, приезжая во Вьетнам, радуется произошедшим в стране изменениям и ее достижениям. Сравнив свой первый приезд в 2000 году с нынешним, он заметил, что "это разный Вьетнам, я вас с этим поздравляю". Зампред Совбеза также отметил вклад Общества в расширение сотрудничества с Россией. "Оно объединяет людей разных возрастов и профессий, но они все очень талантливые, очень энергичные и в своем сердце хранят память о нашей стране", - сказал он. "Я бы хотел, чтобы и дальше так было. Это зависит от всех нас и зависит от молодежи", - отметил он, добавив, что если судить по уровню владения русским языком студентом второго курса, который выступил перед ним на встрече, с этим все в порядке. При этом Медведев заключил, что "мир никогда не бывает спокойным. Всегда есть трудности, проблемы. Мы ценим наши дружеские отношения - можете не сомневаться, что так будет и впредь". Общество вьетнамо-российской дружбы преемник активно работавшего с начала 50-х годов прошлого века Общества вьетнамо-советской дружбы. Оно входит в состав Союза вьетнамских обществ дружбы и является одним из его наиболее многочисленных и активных членов. Они активно популяризируют информацию о сегодняшней жизни в России, поддерживают традиции дружбы и солидарности между нашими народами, организуют мероприятия в честь памятных дат в истории двух стран, принимают активное участие в акциях "Бессмертный полк" в главных городах Вьетнама. У общества, которое возглавляет бывший гендиректор Вьетнамского телевидения Чан Бинь Минь, также есть печатное и электронное издание - журнал "Березка".
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в мире, россия, вьетнам, ханой, дмитрий медведев
В мире, Россия, Вьетнам, Ханой, Дмитрий Медведев
Медведев заявил о неизменности дружеских отношений Москвы и Ханоя

Медведев во время визита во Вьетнам обратил внимание на неизменность дружбы Москвы и Ханоя

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 22 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил изменения, произошедшие во Вьетнаме за последние 20 лет, при этом он обратил внимание на неизменность дружеских отношений между Москвой и Ханоем и заверил, что так будет и впредь.
"Сегодня наши отношения - действительно отношения стратегического партнерства. Ваша страна - наш давний друг. У нас общая история", - сказал Медведев на встрече с членами Общества вьетнамско-российской дружбы.
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Это мероприятие стало первым в рабочей программе его визита в Ханой.
Медведев признался, что каждый раз, приезжая во Вьетнам, радуется произошедшим в стране изменениям и ее достижениям. Сравнив свой первый приезд в 2000 году с нынешним, он заметил, что "это разный Вьетнам, я вас с этим поздравляю".
Зампред Совбеза также отметил вклад Общества в расширение сотрудничества с Россией.
"Оно объединяет людей разных возрастов и профессий, но они все очень талантливые, очень энергичные и в своем сердце хранят память о нашей стране", - сказал он.
"Я бы хотел, чтобы и дальше так было. Это зависит от всех нас и зависит от молодежи", - отметил он, добавив, что если судить по уровню владения русским языком студентом второго курса, который выступил перед ним на встрече, с этим все в порядке.
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При этом Медведев заключил, что "мир никогда не бывает спокойным. Всегда есть трудности, проблемы. Мы ценим наши дружеские отношения - можете не сомневаться, что так будет и впредь".
Общество вьетнамо-российской дружбы преемник активно работавшего с начала 50-х годов прошлого века Общества вьетнамо-советской дружбы.
Оно входит в состав Союза вьетнамских обществ дружбы и является одним из его наиболее многочисленных и активных членов.
Они активно популяризируют информацию о сегодняшней жизни в России, поддерживают традиции дружбы и солидарности между нашими народами, организуют мероприятия в честь памятных дат в истории двух стран, принимают активное участие в акциях "Бессмертный полк" в главных городах Вьетнама.
У общества, которое возглавляет бывший гендиректор Вьетнамского телевидения Чан Бинь Минь, также есть печатное и электронное издание - журнал "Березка".
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