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Будапешт призвал Киев снять санкции с крупнейшего венгерского банка - РИА Новости, 22.05.2023
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08:54 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/vengriya-1873319392.html
Будапешт призвал Киев снять санкции с крупнейшего венгерского банка
Будапешт призвал Киев снять санкции с крупнейшего венгерского банка - РИА Новости, 22.05.2023
Будапешт призвал Киев снять санкции с крупнейшего венгерского банка
Венгрия не согласна на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине, пока венгерский банк OTP находится в списке "спонсоров войны", Будапешт готов к давлению... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T08:54
2023-05-22T08:54
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
еврокомиссия
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БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Венгрия не согласна на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине, пока венгерский банк OTP находится в списке "спонсоров войны", Будапешт готов к давлению Брюсселя из-за своей позиции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня в Брюсселе ожидаются большие споры и сильное давление. Ведь на повестке дня совета по иностранным делам предложение о возмещении расходов поставки оружия Украине и предложение о санкциях", - написал Сийярто в Facebook* перед началом заседания. Он подчеркнул, что позиция Венгрии ясна: Будапешт не может "дать свое согласие по вопросам, требующим новых финансовых и экономических жертв, пока Украина сохраняет крупнейший венгерский банк в списке международных спонсоров войны". "Нам также любопытно, сделает ли сегодня наконец хоть кто-то прямое и четкое заявление о том, что глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) сказала президенту Украины (Владимиру Зеленскому) о поставках по трубопроводу "Дружба", - добавил он. Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия ожидает от украинских властей и главы Еврокомиссии объяснений в связи с сообщениями о возможной остановке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в страны Европы, в том числе Венгрию. Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Из-за этого Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из Европейского фонда мира. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230519/vengriya-1872827598.html
https://ria.ru/20230517/otp-1872443822.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз
Будапешт призвал Киев снять санкции с крупнейшего венгерского банка

Сийярто выступил против выделения денег Киеву из-за санкций против венгерского банка

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Венгрия не согласна на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине, пока венгерский банк OTP находится в списке "спонсоров войны", Будапешт готов к давлению Брюсселя из-за своей позиции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Сегодня в Брюсселе ожидаются большие споры и сильное давление. Ведь на повестке дня совета по иностранным делам предложение о возмещении расходов поставки оружия Украине и предложение о санкциях", - написал Сийярто в Facebook* перед началом заседания. Он подчеркнул, что позиция Венгрии ясна: Будапешт не может "дать свое согласие по вопросам, требующим новых финансовых и экономических жертв, пока Украина сохраняет крупнейший венгерский банк в списке международных спонсоров войны".
Будапешт - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины
19 мая, 10:26
"Нам также любопытно, сделает ли сегодня наконец хоть кто-то прямое и четкое заявление о том, что глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) сказала президенту Украины (Владимиру Зеленскому) о поставках по трубопроводу "Дружба", - добавил он.
Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия ожидает от украинских властей и главы Еврокомиссии объяснений в связи с сообщениями о возможной остановке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в страны Европы, в том числе Венгрию.
Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Из-за этого Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из Европейского фонда мира.
Банкоматы венгерского банка OTP Bank в центре Будапешта - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
ЕС займется урегулированием между Венгрией и Украиной по банку OTP
17 мая, 16:53
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
В Венгрии посетовали на ударившие по Европе антироссийские санкции
19 мая, 07:40
 
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