https://ria.ru/20230522/vengriya-1873319392.html

Будапешт призвал Киев снять санкции с крупнейшего венгерского банка

Будапешт призвал Киев снять санкции с крупнейшего венгерского банка - РИА Новости, 22.05.2023

Будапешт призвал Киев снять санкции с крупнейшего венгерского банка

Венгрия не согласна на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине, пока венгерский банк OTP находится в списке "спонсоров войны", Будапешт готов к давлению... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T08:54

2023-05-22T08:54

2023-05-22T08:54

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156383/19/1563831920_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2c81cfdafe3a2f77a29037d67b00c519.jpg

БУДАПЕШТ, 22 мая - РИА Новости. Венгрия не согласна на дальнейшее выделение финансовой помощи Украине, пока венгерский банк OTP находится в списке "спонсоров войны", Будапешт готов к давлению Брюсселя из-за своей позиции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Сегодня в Брюсселе ожидаются большие споры и сильное давление. Ведь на повестке дня совета по иностранным делам предложение о возмещении расходов поставки оружия Украине и предложение о санкциях", - написал Сийярто в Facebook* перед началом заседания. Он подчеркнул, что позиция Венгрии ясна: Будапешт не может "дать свое согласие по вопросам, требующим новых финансовых и экономических жертв, пока Украина сохраняет крупнейший венгерский банк в списке международных спонсоров войны". "Нам также любопытно, сделает ли сегодня наконец хоть кто-то прямое и четкое заявление о том, что глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) сказала президенту Украины (Владимиру Зеленскому) о поставках по трубопроводу "Дружба", - добавил он. Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия ожидает от украинских властей и главы Еврокомиссии объяснений в связи с сообщениями о возможной остановке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в страны Европы, в том числе Венгрию. Ранее Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Из-за этого Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из Европейского фонда мира. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230519/vengriya-1872827598.html

https://ria.ru/20230517/otp-1872443822.html

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872805038.html

венгрия

украина

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз