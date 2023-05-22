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Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии сообщила об утечках данных - РИА Новости, 22.05.2023
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19:09 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/utechka-1873485972.html
Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии сообщила об утечках данных
Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии сообщила об утечках данных - РИА Новости, 22.05.2023
Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии сообщила об утечках данных
Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин в интервью заявила, что ее ведомство наравне с Антикоррупционным центром сталкивается с утечками... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:09
2023-05-22T19:09
в мире
молдавия
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украина
майя санду
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин в интервью заявила, что ее ведомство наравне с Антикоррупционным центром сталкивается с утечками информации, которые сложно предотвратить. "У нас есть утечки даже сегодня. Решение сложное, потому что когда мы говорим о коррумпированных людях, которые находятся внутри нашего учреждения, внутри Национального антикоррупционного центра, предотвратить злонамеренные действия очень сложно", - заявила Драгалин в интервью порталу Agora. По ее словам, офицер, который с утра должен выехать на обыски, может в течение 20 минут предупредить заинтересованное лицо. "Это не просто утечки информации, это коррупционные преступления, которые, с моей точки зрения, должны наказываться по максимуму. Я представила заключение по законопроекту, который вносит изменения в некоторые статьи Уголовного кодекса. На мой взгляд, наказание за утечку информации должно быть крайне суровым - тюрьмой", - отметила Драгалин. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Основные условия касаются реформ законодательства в системе юстиции, а также борьбы с коррупцией.
https://ria.ru/20230329/moldaviya-1861499081.html
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в мире, молдавия, брюссель, украина, майя санду, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Молдавия, Брюссель, Украина, Майя Санду, Еврокомиссия, Евросоюз
Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии сообщила об утечках данных

Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Драгалин пожаловалась на утечки данных

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин в интервью заявила, что ее ведомство наравне с Антикоррупционным центром сталкивается с утечками информации, которые сложно предотвратить.
"У нас есть утечки даже сегодня. Решение сложное, потому что когда мы говорим о коррумпированных людях, которые находятся внутри нашего учреждения, внутри Национального антикоррупционного центра, предотвратить злонамеренные действия очень сложно", - заявила Драгалин в интервью порталу Agora.
По ее словам, офицер, который с утра должен выехать на обыски, может в течение 20 минут предупредить заинтересованное лицо.
"Это не просто утечки информации, это коррупционные преступления, которые, с моей точки зрения, должны наказываться по максимуму. Я представила заключение по законопроекту, который вносит изменения в некоторые статьи Уголовного кодекса. На мой взгляд, наказание за утечку информации должно быть крайне суровым - тюрьмой", - отметила Драгалин.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Основные условия касаются реформ законодательства в системе юстиции, а также борьбы с коррупцией.
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