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Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали выпуск усилителей радиочастотной мощности - РИА Новости, 22.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:24 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/usiliteli-1873362060.html
Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали выпуск усилителей радиочастотной мощности
Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали выпуск усилителей радиочастотной мощности - РИА Новости, 22.05.2023
Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали выпуск усилителей радиочастотной мощности
Компания, работающая на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработала и запустила в производство усилители радиочастотной... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:24
2023-05-22T11:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания, работающая на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработала и запустила в производство усилители радиочастотной мощности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он указал, что в настоящее время в столице более 500 предприятий занимаются приборостроением, часть из них расположены на территории ОЭЗ Москвы."Так, компания "ГЦМО ЭМС", работающая на площадке "Печатники", разработала и запустила в серийное производство усилитель радиочастотной мощности. Это основной элемент испытательной техники для тестирования приборов и радиосвязи на электромагнитную совместимость. Уровень локализации новинки превышает 70%, что позволяет ускорить производство продукта и поставку заказчикам", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что первую партию устройств предприятие уже отгрузило заказчикам, в числе которых - испытательные лаборатории. Компания также активно сотрудничает с разработчиками авионики, космической электроники, автоэлектроники, энергетического оборудования, железнодорожной автоматики, средств измерений, оборудования контроля и управления технологическими процессами, предприятиями связи.Как рассказал технический директор компании Кирилл Кузнецов, с помощью новой разработки для тестируемой техники воссоздаются необходимые уровни электромагнитной нагрузки, при которых она должна работать без сбоев. Электронные устройства, которые не соответствуют параметрам электромагнитной совместимости, не допускаются к использованию, так как могут вызывать помехи и аварии."В России наша компания одна из немногих, кто способен осуществлять комплексные проекты по созданию испытательных лабораторий по электромагнитной совместимости. Все оборудование, что мы производим, полностью отечественные разработки с опорой на большой собственный опыт интеграции решений ведущих мировых производителей. Мы стараемся удовлетворить запрос российского рынка и продолжаем работать над расширением линейки выпускаемых усилителей радиочастотной мощности и повышением степени локализации", - сказал Кузнецов.
https://ria.ru/20230522/oborudovanie-1873312154.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали выпуск усилителей радиочастотной мощности

© Фото : пресс-служба ДИПП Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Компания, работающая на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", разработала и запустила в производство усилители радиочастотной мощности, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он указал, что в настоящее время в столице более 500 предприятий занимаются приборостроением, часть из них расположены на территории ОЭЗ Москвы.
© Фото : пресс-служба ДИППОЭЗ "Технополис Москва"
ОЭЗ Технополис Москва
ОЭЗ "Технополис Москва"
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
© Фото : пресс-служба ДИППУсилитель радиочастотной мощности компании "ГЦМО ЭМС"
Усилитель радиочастотной мощности компании ГЦМО ЭМС
Усилитель радиочастотной мощности компании "ГЦМО ЭМС"
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
ОЭЗ "Технополис Москва"
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 2
Усилитель радиочастотной мощности компании "ГЦМО ЭМС"
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 2
"Так, компания "ГЦМО ЭМС", работающая на площадке "Печатники", разработала и запустила в серийное производство усилитель радиочастотной мощности. Это основной элемент испытательной техники для тестирования приборов и радиосвязи на электромагнитную совместимость. Уровень локализации новинки превышает 70%, что позволяет ускорить производство продукта и поставку заказчикам", - отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Он добавил, что первую партию устройств предприятие уже отгрузило заказчикам, в числе которых - испытательные лаборатории. Компания также активно сотрудничает с разработчиками авионики, космической электроники, автоэлектроники, энергетического оборудования, железнодорожной автоматики, средств измерений, оборудования контроля и управления технологическими процессами, предприятиями связи.
Как рассказал технический директор компании Кирилл Кузнецов, с помощью новой разработки для тестируемой техники воссоздаются необходимые уровни электромагнитной нагрузки, при которых она должна работать без сбоев. Электронные устройства, которые не соответствуют параметрам электромагнитной совместимости, не допускаются к использованию, так как могут вызывать помехи и аварии.
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"В России наша компания одна из немногих, кто способен осуществлять комплексные проекты по созданию испытательных лабораторий по электромагнитной совместимости. Все оборудование, что мы производим, полностью отечественные разработки с опорой на большой собственный опыт интеграции решений ведущих мировых производителей. Мы стараемся удовлетворить запрос российского рынка и продолжаем работать над расширением линейки выпускаемых усилителей радиочастотной мощности и повышением степени локализации", - сказал Кузнецов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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