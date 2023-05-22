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Глава МИД Украины начал второе турне по Африке - РИА Новости, 22.05.2023
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19:04 22.05.2023 (обновлено: 19:09 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/ukraina-1873485529.html
Глава МИД Украины начал второе турне по Африке
Глава МИД Украины начал второе турне по Африке - РИА Новости, 22.05.2023
Глава МИД Украины начал второе турне по Африке
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки с визита в Марокко, сообщили в МИД Украины. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T19:04
2023-05-22T19:09
африка
украина
дмитрий кулеба
в мире
мид украины
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки с визита в Марокко, сообщили в МИД Украины. По информации ведомства, цель – привлечь как можно больше африканских стран к "формуле мира" Владимира Зеленского, заручиться поддержкой бесперебойного экспорта украинского зерна, создать новые возможности для украинского бизнеса. Кулеба в октябре 2022 года совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Позже в интервью испанской газете Mundo он посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию, а также на то, что должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ. В декабре 2022 года Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке. Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы для передачи странам Африки. В то же время, согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и Азии. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230522/posol-1873480565.html
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африка, украина, дмитрий кулеба, в мире, мид украины
Африка, Украина, Дмитрий Кулеба, В мире, МИД Украины
Глава МИД Украины начал второе турне по Африке

Глава МИД Украины Кулеба начал второе турне по Африке с визита в Марокко

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки с визита в Марокко, сообщили в МИД Украины.
«
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки визитом в Марокко. Это первый двусторонний визит главы МИД со времени установления дипломатических отношений между странами", - говорится в сообщении МИД Украины в Telegram-канале.
По информации ведомства, цель – привлечь как можно больше африканских стран к "формуле мира" Владимира Зеленского, заручиться поддержкой бесперебойного экспорта украинского зерна, создать новые возможности для украинского бизнеса.
Кулеба в октябре 2022 года совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Позже в интервью испанской газете Mundo он посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию, а также на то, что должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ.
В декабре 2022 года Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке.
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Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы для передачи странам Африки. В то же время, согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и Азии.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
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