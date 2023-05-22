https://ria.ru/20230522/ukraina-1873485529.html

Глава МИД Украины начал второе турне по Африке

Глава МИД Украины начал второе турне по Африке - РИА Новости, 22.05.2023

Глава МИД Украины начал второе турне по Африке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки с визита в Марокко, сообщили в МИД Украины. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T19:04

2023-05-22T19:04

2023-05-22T19:09

африка

украина

дмитрий кулеба

в мире

мид украины

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки с визита в Марокко, сообщили в МИД Украины. По информации ведомства, цель – привлечь как можно больше африканских стран к "формуле мира" Владимира Зеленского, заручиться поддержкой бесперебойного экспорта украинского зерна, создать новые возможности для украинского бизнеса. Кулеба в октябре 2022 года совершил первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки. Позже в интервью испанской газете Mundo он посетовал на то, что многие страны Латинской Америки и Африки поддерживают Россию, а также на то, что должностные лица в Сенегале заявили ему, что Запад сражается с Россией, а русские и украинцы - один народ. В декабре 2022 года Зеленский анонсировал, что Украина откроет десять посольств в Африке. Ранее в марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о планах закупить дополнительно 125 тысяч тонн пшеницы или кукурузы для передачи странам Африки. В то же время, согласно данным итальянской ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, только 55% сельскохозяйственной продукции, которую вывезли из украинских портов в рамках зерновой сделки, было доставлено в развивающиеся страны Севера Африки и Азии. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230522/posol-1873480565.html

https://ria.ru/20230521/post-1873257828.html

африка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

африка, украина, дмитрий кулеба, в мире, мид украины