https://ria.ru/20230522/ukraina-1873398992.html

СМИ не исключили отставки премьера Украины Шмыгаля

СМИ не исключили отставки премьера Украины Шмыгаля - РИА Новости, 22.05.2023

СМИ не исключили отставки премьера Украины Шмыгаля

Премьером Украины в ближайшее время может быть назначен вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T13:13

2023-05-22T13:13

2023-05-22T13:13

в мире

украина

михаил федоров

денис шмыгаль

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьером Украины в ближайшее время может быть назначен вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает агентство УНН со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа". "Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины", - говорится в сообщении. По данным издания, причины увольнения действующего премьера пока неизвестны, как и судьба его дальнейшей карьеры. В то же время, после расширения полномочий Федорова, кабмин заявил, что такое назначение - это "логический шаг в дальнейшей работе и развитии инновационной страны, в которой самый ценный капитал - это люди". Учитывая, что назначение Федорова в марте поддержали 311 народных депутатов, его дальнейший рост на должность премьера представляется вполне реальным. Михаил Федоров занимает должность в правительстве с августа 2019 года, с марта 2023 он назначен вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Вместе с тем, Денис Шмыгаль занимает должность премьера с марта 2020 года.

https://ria.ru/20230511/soyuznik-1870921734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил федоров, денис шмыгаль