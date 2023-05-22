https://ria.ru/20230522/ukraina-1873398992.html
СМИ не исключили отставки премьера Украины Шмыгаля
СМИ не исключили отставки премьера Украины Шмыгаля - РИА Новости, 22.05.2023
СМИ не исключили отставки премьера Украины Шмыгаля
Премьером Украины в ближайшее время может быть назначен вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T13:13
2023-05-22T13:13
2023-05-22T13:13
в мире
украина
михаил федоров
денис шмыгаль
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Премьером Украины в ближайшее время может быть назначен вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает агентство УНН со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа". "Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины", - говорится в сообщении. По данным издания, причины увольнения действующего премьера пока неизвестны, как и судьба его дальнейшей карьеры. В то же время, после расширения полномочий Федорова, кабмин заявил, что такое назначение - это "логический шаг в дальнейшей работе и развитии инновационной страны, в которой самый ценный капитал - это люди". Учитывая, что назначение Федорова в марте поддержали 311 народных депутатов, его дальнейший рост на должность премьера представляется вполне реальным. Михаил Федоров занимает должность в правительстве с августа 2019 года, с марта 2023 он назначен вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Вместе с тем, Денис Шмыгаль занимает должность премьера с марта 2020 года.
https://ria.ru/20230511/soyuznik-1870921734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил федоров, денис шмыгаль
В мире, Украина, Михаил Федоров, Денис Шмыгаль
СМИ не исключили отставки премьера Украины Шмыгаля
УНН: вице-премьер Михаил Федоров может возглавить правительство Украины вместо Шмыгаля
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости.
Премьером Украины в ближайшее время может быть назначен вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает агентство УНН
со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа".
"Вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в ближайшее время могут назначить премьер-министром Украины", - говорится в сообщении.
По данным издания, причины увольнения действующего премьера пока неизвестны, как и судьба его дальнейшей карьеры. В то же время, после расширения полномочий Федорова, кабмин заявил, что такое назначение - это "логический шаг в дальнейшей работе и развитии инновационной страны, в которой самый ценный капитал - это люди". Учитывая, что назначение Федорова в марте поддержали 311 народных депутатов, его дальнейший рост на должность премьера представляется вполне реальным.
Михаил Федоров занимает должность в правительстве с августа 2019 года, с марта 2023 он назначен вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий. Вместе с тем, Денис Шмыгаль
занимает должность премьера с марта 2020 года.
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