https://ria.ru/20230522/ukraina-1873391081.html

Украине предрекли большие проблемы из-за нового оборонного бюджета Франции

Украине предрекли большие проблемы из-за нового оборонного бюджета Франции - РИА Новости, 22.05.2023

Украине предрекли большие проблемы из-за нового оборонного бюджета Франции

Новый военный бюджет Франции, предложенный президентом Эммануэлем Макроном, может ограничить возможности страны поставлять военную технику Киеву, считает... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:48

2023-05-22T12:48

2023-05-22T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

франция

киев

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 22 мая - РИА Новости. Новый военный бюджет Франции, предложенный президентом Эммануэлем Макроном, может ограничить возможности страны поставлять военную технику Киеву, считает депутат от французской партии "Республиканцы" Седрик Перрен. Законопроект о военном бюджете Франции на 2024-2030 годы в понедельник поступит на рассмотрение в парламент. В течение двух недель депутаты Нацсобрания представят более 1,7 тысячи поправок к тексту, а также внесут свои предложения. "Учитывая международный контекст и войну на пороге, можно объяснить, что (ядерное - ред.) сдерживание важно, но обычные (вооружения - ред.) тоже имеют значение", - заявил Перрен изданию Politico. По мнению депутата, сокращение трат на обычные вооружения может негативно сказаться на возможностях Франции поставлять военную технику Киеву. "Задержка оснащения вооруженных сил Франции также ограничит возможности страны по поставкам оружия Украине", - заключил он. Ранее президент Франции сообщил, что военный бюджет страны на 2024-2030 годы вырастет до 400 миллиардов евро. С учетом внебюджетных расходов на инфраструктуру и другие статьи общий бюджет армии должен составить 413 миллиардов евро. Это означает, что бюджет французского военного ведомства на ближайшие семь лет вырастет на треть по сравнению с финансированием на 2019-2025 годы. Однако, как сообщило издание Politico, новый бюджет подразумевает сокращение тяжелых вооружений, таких как танки и бронетранспортеры. При этом правительство намерено увеличить расходы на силы ядерного сдерживания и вкладывать дополнительные средства в борьбу с новыми угрозами в космосе, морских глубинах и киберпространстве.

https://ria.ru/20230520/peregovory-1873062987.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html

франция

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в мире, франция, киев, эммануэль макрон