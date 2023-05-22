https://ria.ru/20230522/ukraina-1873388795.html

В МИД Литвы призвали ЕС поставить Украине новые ПЗРК Stinger и HIMARS

В МИД Литвы призвали ЕС поставить Украине новые ПЗРК Stinger и HIMARS - РИА Новости, 22.05.2023

В МИД Литвы призвали ЕС поставить Украине новые ПЗРК Stinger и HIMARS

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны ЕС продолжать военную поддержку Украины и отправить Киеву не только истребители F-16, но и уже поставляемые РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:39

2023-05-22T12:39

2023-05-22T12:39

специальная военная операция на украине

украина

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джейк салливан

владимир зеленский

пентагон

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БРЮССЕЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны ЕС продолжать военную поддержку Украины и отправить Киеву не только истребители F-16, но и уже поставляемые ранее виды вооружений взамен уничтоженных и вышедших из строя, такие как ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS. "Я бы сказал, что многие (истребители) F-16 отправились бы на Украину из европейских стран, начиная с Нидерландов... F-16 привлекают много внимания - это хорошие заголовки и очень важный шаг вперед. Но мы не должны забывать, что бои идут прямо сейчас с применением, например, Stinger и HIMARS... и Украине нужны не только F-16, но и вооружение, которое посылалось ей весь год. Поскольку некоторые из них были уничтожены, нуждаются в ремонте и замене. Поэтому наша поддержка Украины должна продолжаться, и не только новыми видами оружия, но и теми, что поставлялись раньше", - сказал Ландсбергис журналистам перед началом совета глав МИД ЕС. Глава литовского МИД также сообщил, что на заседании будет настаивать на введении пакета санкций против Белоруссии, который ограничил бы возможности обхода существующих санкционных ограничений для Минска и Москвы. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что F-16 не входят в число наиболее необходимых для Киева вооружений на данном этапе конфликта. Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине F-16 другими странами. В то же время, по данным источника, такое решение о передаче истребителей еще не принято, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в них на текущем этапе конфликта. На Украине, как сообщала газета со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите G7 в Японии и саммите НАТО в Литве. Портал Yahoo News со ссылкой на оценки американских военных писал, что украинским пилотам потребуется порядка четырех месяцев для обучения пилотированию F-16, что значительно меньше сроков, озвученных ранее Пентагоном. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230518/oruzhie-1872783302.html

https://ria.ru/20230513/borrel-1871506693.html

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, джейк салливан, владимир зеленский, пентагон, нато, f-16, евросоюз