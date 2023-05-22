https://ria.ru/20230522/ukraina-1873352632.html

Источник прокомментировал слова Шольца о поставках оружия Киеву

Источник прокомментировал слова Шольца о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 22.05.2023

Источник прокомментировал слова Шольца о поставках оружия Киеву

Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о поставках оружия Украине после конфликта, заявил, что подобные... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:04

2023-05-22T11:04

2023-05-22T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

германия

олаф шольц

нато

сша

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о поставках оружия Украине после конфликта, заявил, что подобные высказывания подтверждают, что цель Запада - создание на украинской территории военного плацдарма, направленного против России.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Шольц заявил, что Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта.Комментируя это, источник указал, что "подобные высказывания подтверждают, что цель Запада - не мирное урегулирование, а создание на украинской территории военного плацдарма, направленного против России".Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, нато, сша