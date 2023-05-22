https://ria.ru/20230522/ukraina-1873352632.html
Источник прокомментировал слова Шольца о поставках оружия Киеву
Источник прокомментировал слова Шольца о поставках оружия Киеву - РИА Новости, 22.05.2023
Источник прокомментировал слова Шольца о поставках оружия Киеву
Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о поставках оружия Украине после конфликта, заявил, что подобные... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:04
2023-05-22T11:04
2023-05-22T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
олаф шольц
нато
сша
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о поставках оружия Украине после конфликта, заявил, что подобные высказывания подтверждают, что цель Запада - создание на украинской территории военного плацдарма, направленного против России.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Шольц заявил, что Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта.Комментируя это, источник указал, что "подобные высказывания подтверждают, что цель Запада - не мирное урегулирование, а создание на украинской территории военного плацдарма, направленного против России".Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, олаф шольц, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Олаф Шольц, НАТО, США
Источник прокомментировал слова Шольца о поставках оружия Киеву
Слова Шольца о поставках Киеву оружия отражают антироссийскую стратегию Запада
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя РИА Новости высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о поставках оружия Украине после конфликта, заявил, что подобные высказывания подтверждают, что цель Запада - создание на украинской территории военного плацдарма, направленного против России.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Шольц заявил, что Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта.
Комментируя это, источник указал, что "подобные высказывания подтверждают, что цель Запада - не мирное урегулирование, а создание на украинской территории военного плацдарма, направленного против России".
«
"Натовцы делали это до СВО, делают сейчас и теперь говорят, что будут делать всегда. Это отражает долгосрочную антироссийскую стратегию Запада", - заключил он.
Россия направляла странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании
, Германии, Италии
, других стран".
Зеленский доказал, что остается слугой народа. Правда, не украинского