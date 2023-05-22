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Указатели с QR-кодами поставят в Москве к 16 объектам, связанным с Арктикой

Указатели с QR-кодами поставят в Москве к 16 объектам, связанным с Арктикой - РИА Новости, 23.05.2023

Указатели с QR-кодами поставят в Москве к 16 объектам, связанным с Арктикой

Указатели с QR-кодами установят в Москве к 16 объектам, связанным с освоением Арктики, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-22T15:26

2023-05-22T15:26

2023-05-23T16:20

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москва

арктика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Указатели с QR-кодами установят в Москве к 16 объектам, связанным с освоением Арктики, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Новые указатели с QR-кодами установим в столице к 16 объектам, связанным с выдающимися свершениями в освоении Арктики. Двадцать девять городских указателей и 106 информационных полей появятся в ЦАО, СВАО и СЗАО", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые таблички укажут путь к мемориальным доскам исследователя Арктики Г.А. Ушакова и арктического исследователя В.А. Русанова, Дому полярников, памятнику полярному исследователю Н. Фритьофу. Ранее в городской навигационной среде увековечили имена летчиков-испытателей Г.Ф. Байдукова, В.П. Чкалова, полярного исследователя О.Ю. Шмидта, исследователя Арктики И.Д. Папанина и других героев освоения Севера. "На указателях размещен QR-код, при наведении на него камеры смартфона открывается информация о летчиках, моряках, командирах экспедиций", - пояснили в сообщении. Добавляется, что единая система навигации создается в столице с 2014 года. Все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля – соответствуют разработанному стандарту: синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц. "В этом году планируем установить около 5 тысяч новых указателей. С 2014 года в рамках развития Единой системы навигации в Москве уже установлено более 12,4 тысячи новых городских и 97,1 тысячи домовых указателей", - отметили в публикации.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, арктика