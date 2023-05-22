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Эрдоган заявил, что не торговался с поддержавшим его экс-кандидатом - РИА Новости, 22.05.2023
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21:48 22.05.2023 (обновлено: 21:51 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/turtsiya-1873507644.html
Эрдоган заявил, что не торговался с поддержавшим его экс-кандидатом
Эрдоган заявил, что не торговался с поддержавшим его экс-кандидатом - РИА Новости, 22.05.2023
Эрдоган заявил, что не торговался с поддержавшим его экс-кандидатом
Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью заявил, что не "торговался" с экс-кандидатом в президенты Синаном Оганом, поддержавшим его кандидатуру во втором туре... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T21:48
2023-05-22T21:51
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президентские выборы в турции
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью заявил, что не "торговался" с экс-кандидатом в президенты Синаном Оганом, поддержавшим его кандидатуру во втором туре президентских выборов 28 мая. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. В своей речи он подчеркнул важность высылки из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработки графика депортации, а также продолжения борьбы со всеми террористическими группировками. "Между мной и господином Синаном Оганом не было никакой торговли. Оппозиция всегда пытается спекулировать на таких вещах. Такого требования (о том, чтобы было получить должность в новом правительстве Эрдогана в случае успеха на выборах – ред.) не было. Весь вопрос заключается в создании министерства по чрезвычайным ситуациям. У нас есть AFAD (управление по ликвидации последствий стихийных бедствий – ред.), но это не министерство. Это вопросы, которые можно рассмотреть. На них можно сделать акцент в принципе. Это может встать на повестку дня не как AFAD, а как министерство. Оно может быть создано. Оно также может быть министерством" - сказал Эрдоган в интервью TRT Haber. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%). При этом недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.
https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу, Президентские выборы в Турции
Эрдоган заявил, что не торговался с поддержавшим его экс-кандидатом

Эрдоган заявил, что не торговался с поддержавшим его экс-кандидатом в президенты Оганом

© AP Photo / Emrah GurelБюллетень с голосом за Реджепа Тайипа Эрдогана на избирательном участке в Стамбуле
Бюллетень с голосом за Реджепа Тайипа Эрдогана на избирательном участке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Бюллетень с голосом за Реджепа Тайипа Эрдогана на избирательном участке в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью заявил, что не "торговался" с экс-кандидатом в президенты Синаном Оганом, поддержавшим его кандидатуру во втором туре президентских выборов 28 мая.
Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. В своей речи он подчеркнул важность высылки из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработки графика депортации, а также продолжения борьбы со всеми террористическими группировками.
"Между мной и господином Синаном Оганом не было никакой торговли. Оппозиция всегда пытается спекулировать на таких вещах. Такого требования (о том, чтобы было получить должность в новом правительстве Эрдогана в случае успеха на выборах – ред.) не было. Весь вопрос заключается в создании министерства по чрезвычайным ситуациям. У нас есть AFAD (управление по ликвидации последствий стихийных бедствий – ред.), но это не министерство. Это вопросы, которые можно рассмотреть. На них можно сделать акцент в принципе. Это может встать на повестку дня не как AFAD, а как министерство. Оно может быть создано. Оно также может быть министерством" - сказал Эрдоган в интервью TRT Haber.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%). При этом недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Биография Реджепа Тайипа Эрдогана
14 мая, 23:28
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуПрезидентские выборы в Турции
 
 
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