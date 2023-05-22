https://ria.ru/20230522/turtsiya-1873507644.html

Эрдоган заявил, что не торговался с поддержавшим его экс-кандидатом

Эрдоган заявил, что не торговался с поддержавшим его экс-кандидатом - РИА Новости, 22.05.2023

Эрдоган заявил, что не торговался с поддержавшим его экс-кандидатом

Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью заявил, что не "торговался" с экс-кандидатом в президенты Синаном Оганом, поддержавшим его кандидатуру во втором туре... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T21:48

2023-05-22T21:48

2023-05-22T21:51

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президентские выборы в турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871677709_185:0:2994:1580_1920x0_80_0_0_6b9e75ef7cf6b26fcf7c18b9bbc72437.jpg

АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в интервью заявил, что не "торговался" с экс-кандидатом в президенты Синаном Оганом, поддержавшим его кандидатуру во втором туре президентских выборов 28 мая. Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган заявил в понедельник о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов 28 мая. В своей речи он подчеркнул важность высылки из Турции нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработки графика депортации, а также продолжения борьбы со всеми террористическими группировками. "Между мной и господином Синаном Оганом не было никакой торговли. Оппозиция всегда пытается спекулировать на таких вещах. Такого требования (о том, чтобы было получить должность в новом правительстве Эрдогана в случае успеха на выборах – ред.) не было. Весь вопрос заключается в создании министерства по чрезвычайным ситуациям. У нас есть AFAD (управление по ликвидации последствий стихийных бедствий – ред.), но это не министерство. Это вопросы, которые можно рассмотреть. На них можно сделать акцент в принципе. Это может встать на повестку дня не как AFAD, а как министерство. Оно может быть создано. Оно также может быть министерством" - сказал Эрдоган в интервью TRT Haber. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,52% голосов, его соперник от семи партий оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Огана поддержали 2 миллиона 796 тысяч 613 избирателей (5,28%). При этом недействительными признаны более 1 миллиона 20 тысяч голосов. Второй тур президентских выборов назначен на 28 мая. Для победы кандидату необходимо набрать простое большинство голосов. В субботу стартовало голосование в зарубежных представительствах Турции и на погранпунктах.

https://ria.ru/20230514/erdogan-1871048100.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, президентские выборы в турции