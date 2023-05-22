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Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дорогах из-за тумана - РИА Новости, 23.05.2023
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22:45 22.05.2023 (обновлено: 16:26 23.05.2023)
https://ria.ru/20230522/tuman-1873673148.html
Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дорогах из-за тумана
Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дорогах из-за тумана - РИА Новости, 23.05.2023
Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дорогах из-за тумана
Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дорогах из-за тумана в ближайшие часы, видимость может ухудшится до 100-500 метров, сообщили в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-22T22:45
2023-05-23T16:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дорогах из-за тумана в ближайшие часы, видимость может ухудшится до 100-500 метров, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 23 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 100-500 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении комплекса. Ранее москвичей предупреждали о дожде, грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду в понедельник.
https://ria.ru/20230522/moskva-1873660346.html
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дорогах из-за тумана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСобака во время тумана в Москве
Собака во время тумана в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Собака во время тумана в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Автомобилистов Москвы попросили быть внимательными на дорогах из-за тумана в ближайшие часы, видимость может ухудшится до 100-500 метров, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 09.00 23 мая местами в столице ожидается туман с видимостью 100-500 метров. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении комплекса.
Ранее москвичей предупреждали о дожде, грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду в понедельник.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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