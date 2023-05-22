https://ria.ru/20230522/tseremoniya-1873443292.html
Послов России и Белоруссии не пригласили на церемонию мира в Нагасаки
Послов России и Белоруссии не пригласили на церемонию мира в Нагасаки - РИА Новости, 22.05.2023
Послов России и Белоруссии не пригласили на церемонию мира в Нагасаки
Послы России и Белоруссии в этом, как и в прошлом году, не будут приглашены на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки из опасений акций протеста, РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T15:59
2023-05-22T15:59
2023-05-22T15:59
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ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Послы России и Белоруссии в этом, как и в прошлом году, не будут приглашены на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки из опасений акций протеста, об этом на пресс-конференции в Токио заявил мэр города Сиро Судзуки. "С учетом конфликта на Украине, изменять это планов нет", - сказал мэр Судзуки в ответ на вопрос журналистки о том, что в прошлом году российский и белорусский послы не были приглашены. … В нынешней ситуации с учетом положения на Украине это по той же причине, что и в прошлом году (риск акций протеста – ред.), так как мы не можем исключить какой-то непредвиденной ситуации. На сегодняшний день в отношении России и Белоруссии у нас нет планов вносить изменения в сторону их приглашения", - сказал мэр Судзуки. Церемония памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки проходит каждый год в годовщину трагедии 9 августа. В этом году на церемонии будет присутствовать 2400 гостей, среди которых иностранные послы, представители международных организаций и горожане.
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в мире, россия, белоруссия, нагасаки (город)
В мире, Россия, Белоруссия, Нагасаки (город)
Послов России и Белоруссии не пригласили на церемонию мира в Нагасаки
Послов России и Белоруссии в этом году снова не пригласили на церемонию мира в Нагасаки