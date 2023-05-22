https://ria.ru/20230522/trevoga-1873450226.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2023

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в семи областях на востоке, севере и центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T16:25

2023-05-22T16:25

2023-05-22T16:25

специальная военная операция на украине

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

черниговская область

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в семи областях на востоке, севере и центре Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым – в 15.57 (совпадает с мск) - сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области. Спустя 15 минут тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

украина

харьковская область

черниговская область

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украина, харьковская область, вооруженные силы рф, черниговская область