https://ria.ru/20230522/trevoga-1873429130.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T14:48
2023-05-22T14:48
2023-05-22T14:48
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
днепропетровск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 14.37 (совпадает с мск). В ночь на понедельник воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Харьковской области, а также в подконтрольном Киеву Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
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харьковская область, украина, днепропетровск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Днепропетровск, Вооруженные силы РФ
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионах в 14.37 (совпадает с мск).
В ночь на понедельник воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Харьковской области, а также в подконтрольном Киеву Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине