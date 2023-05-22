https://ria.ru/20230522/trevoga-1873304739.html
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2023
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях Украины, а... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T02:58
2023-05-22T02:58
2023-05-22T02:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
винницкая область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях. Согласно данным онлайн-карты, сигналы тревоги прозвучали в субботу в промежутке с 2.22 по 2.45 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html
https://ria.ru/20230521/spetsoperatsiya-1873012715.html
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в мире, украина, киев, винницкая область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Винницкая область, Вооруженные силы РФ
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
В большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу