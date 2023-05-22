https://ria.ru/20230522/tailand-1873388201.html

В Таиланде назвали число туристов с просроченной визой

В Таиланде назвали число туристов с просроченной визой - РИА Новости, 22.05.2023

В Таиланде назвали число туристов с просроченной визой

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило о резком увеличении числа туристов с просроченной визой, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T12:48

2023-05-22T12:48

2023-05-22T12:48

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Иммиграционное бюро Таиланда сообщило о резком увеличении числа туристов с просроченной визой, сообщает The Thaiger."За девять дней в мае иммиграционное бюро задержало 1272 иностранцев, проживающих в Таиланде с просроченным разрешением на въезд. Во время предыдущей проверки в октябре-ноябре 2022 года власти обнаружили 785 случаев просроченного пребывания иностранцев", — заявили представители ведомства.Рост числа нарушителей превысил 60 процентов. Власти связывают этот "шокирующий скачок" с улучшенным подходом к поиску нелегалов.По данным иммиграционного бюро королевства, ведомство начало применять более строгие меры для задержания лиц, просрочивших пребывание. В число этих мер может войти запрет на повторный въезд в Таиланд.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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