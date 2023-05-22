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В Таиланде назвали число туристов с просроченной визой - РИА Новости, 22.05.2023
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Туризм
 
12:48 22.05.2023
https://ria.ru/20230522/tailand-1873388201.html
В Таиланде назвали число туристов с просроченной визой
В Таиланде назвали число туристов с просроченной визой - РИА Новости, 22.05.2023
В Таиланде назвали число туристов с просроченной визой
Иммиграционное бюро Таиланда сообщило о резком увеличении числа туристов с просроченной визой, сообщает The Thaiger. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T12:48
2023-05-22T12:48
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
визы
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Иммиграционное бюро Таиланда сообщило о резком увеличении числа туристов с просроченной визой, сообщает The Thaiger."За девять дней в мае иммиграционное бюро задержало 1272 иностранцев, проживающих в Таиланде с просроченным разрешением на въезд. Во время предыдущей проверки в октябре-ноябре 2022 года власти обнаружили 785 случаев просроченного пребывания иностранцев", — заявили представители ведомства.Рост числа нарушителей превысил 60 процентов. Власти связывают этот "шокирующий скачок" с улучшенным подходом к поиску нелегалов.По данным иммиграционного бюро королевства, ведомство начало применять более строгие меры для задержания лиц, просрочивших пребывание. В число этих мер может войти запрет на повторный въезд в Таиланд.
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туризм, новости - туризм, таиланд, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Визы
В Таиланде назвали число туристов с просроченной визой

The Thaiger: в Таиланде на 60 процентов выросло число туристов с просроченной визой

© iStock.com / Bicho_raroДевушка плавает под водой
Девушка плавает под водой - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© iStock.com / Bicho_raro
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Иммиграционное бюро Таиланда сообщило о резком увеличении числа туристов с просроченной визой, сообщает The Thaiger.
"За девять дней в мае иммиграционное бюро задержало 1272 иностранцев, проживающих в Таиланде с просроченным разрешением на въезд. Во время предыдущей проверки в октябре-ноябре 2022 года власти обнаружили 785 случаев просроченного пребывания иностранцев", — заявили представители ведомства.
Рост числа нарушителей превысил 60 процентов. Власти связывают этот "шокирующий скачок" с улучшенным подходом к поиску нелегалов.
По данным иммиграционного бюро королевства, ведомство начало применять более строгие меры для задержания лиц, просрочивших пребывание. В число этих мер может войти запрет на повторный въезд в Таиланд.
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