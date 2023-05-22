https://ria.ru/20230522/svet-1873320983.html

Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без света

Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без света - РИА Новости, 22.05.2023

Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без света

Часть находящегося под контролем Украины города Запорожье осталась без света, сообщил в Telegram-канале глава назначенной Киевом областной администрации Юрий... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T09:01

2023-05-22T09:01

2023-05-22T09:01

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

украина

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Часть находящегося под контролем Украины города Запорожье осталась без света, сообщил в Telegram-канале глава назначенной Киевом областной администрации Юрий Малашко, по его словам, это произошло из-за вызванной перегрузкой аварийной ситуации на одном из энергообъектов. Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в некоторых регионах Украины, а также в подконтрольном Киеву Запорожье. "Проблемы с электроснабжением в областном центре... На одном из объектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме. В это время на другом объекте сработала система защиты. Причина выясняется, а специалисты работают над восстановлением предоставления услуг", - написал Малашко. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230505/ukraina-1869935578.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

запорожье

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в мире, запорожье, украина