https://ria.ru/20230522/svet-1873320983.html
Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без света
Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без света - РИА Новости, 22.05.2023
Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без света
Часть находящегося под контролем Украины города Запорожье осталась без света, сообщил в Telegram-канале глава назначенной Киевом областной администрации Юрий... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T09:01
2023-05-22T09:01
2023-05-22T09:01
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запорожье
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Часть находящегося под контролем Украины города Запорожье осталась без света, сообщил в Telegram-канале глава назначенной Киевом областной администрации Юрий Малашко, по его словам, это произошло из-за вызванной перегрузкой аварийной ситуации на одном из энергообъектов. Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в некоторых регионах Украины, а также в подконтрольном Киеву Запорожье. "Проблемы с электроснабжением в областном центре... На одном из объектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме. В это время на другом объекте сработала система защиты. Причина выясняется, а специалисты работают над восстановлением предоставления услуг", - написал Малашко. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230505/ukraina-1869935578.html
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в мире, запорожье, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Украина
Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без света
Малашко: в подконтрольной Киеву части города Запорожье пропал свет из-за перегрузки
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости.
Часть находящегося под контролем Украины города Запорожье осталась без света, сообщил в Telegram-канале
глава назначенной Киевом областной администрации Юрий Малашко, по его словам, это произошло из-за вызванной перегрузкой аварийной ситуации на одном из энергообъектов.
Ночью украинские СМИ сообщали о серии взрывов в некоторых регионах Украины, а также в подконтрольном Киеву Запорожье.
На Украине несколько регионов частично остались без света
"Проблемы с электроснабжением в областном центре... На одном из объектов произошло возгорание из-за перегрузки в энергосистеме. В это время на другом объекте сработала система защиты. Причина выясняется, а специалисты работают над восстановлением предоставления услуг", - написал Малашко.
Запорожская область
стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Тьма пришла на Украину надолго