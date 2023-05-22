Первая семья старообрядцев переехала в Приморье из Аргентины
Первая семья старообрядцев из четырех человек переехала из Аргентины в Приморский край
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк Женщины в платках во время праздника в духовном центре старообрядчества
Женщины в платках во время праздника в духовном центре старообрядчества. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая — РИА Новости. Первая семья старообрядцев из четырех человек переехала из Аргентины в Приморский край, где планирует заниматься сельским хозяйством, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Алекс Русакофф с мамой, женой и маленькой дочкой прилетели во Владивосток, где уже 12 лет живет родной брат главы семьи. Алекс со своей семьей планирует заниматься сельским хозяйством. Говорит, что это дело его жизни. Выращивать собирается зелень, арбузы, дыни, помидоры", — рассказали в администрации края.
Там отметили, что члены семьи разговаривают дома на русском, хотя родились и выросли в Аргентине.
В 2019 году главы восьми старообрядческих общин из Бразилии и США указом президента России получили гражданство Российской Федерации для переезда в Приморский край. Сейчас в Приморье живут 48 таких семей — 200 соотечественников-старообрядцев. Со многими заключены соглашения об участии в госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2027 годы.
Поддержка соотечественников-старообрядцев и переселение их в Россию проводится по поручению президента. Для них предусмотрены меры поддержки на всех стадиях адаптации в рамках государственной программы переселения соотечественников, которые позволят им быстро освоиться в регионе. Речь идет о компенсации части расходов, выделении земельных участков, предоставлении льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, обучение работе на этой технике.