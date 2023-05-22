https://ria.ru/20230522/sputnik-1873482638.html

Sputnik впервые поучаствовал в Генассамблее Африканского Вещательного Союза

Sputnik впервые поучаствовал в Генассамблее Африканского Вещательного Союза - РИА Новости, 22.05.2023

Sputnik впервые поучаствовал в Генассамблее Африканского Вещательного Союза

Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые приняло участие в Генеральной Ассамблее Африканского Вещательного Союза в качестве наблюдателя... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T18:48

2023-05-22T18:48

2023-05-22T18:49

sputnik

абуджа

африка

нигерия

генеральная ассамблея оон

россия

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АБУДЖА, 22 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik впервые приняло участие в Генеральной Ассамблее Африканского Вещательного Союза в качестве наблюдателя. Мероприятие закончилось в минувшие выходные в столице Нигерии Абудже.Африканские медиаменеджеры проявили интерес к Sputnik, несмотря на давление на них со стороны французских медиаорганизаций. Прошедший в феврале этого года круглый стол Sputnik, приуроченный к празднованию Всемирного дня радио, был отмечен в годовом каталоге проектов Африканского Вещательного Союза и программе Генассамблеи.Министр коммуникаций Алжира Мохамед Буслимани приветствовал участие российского агентства в мероприятии в Абудже. В комментарии Sputnik он заявил: "Партнерство c Россией, Китаем, а также некоторыми странами Латинской Америки — положительный момент для Африки, потому что нам нужны ноу-хау этих стран, это большие игроки. Поэтому нам всегда нужна помощь, и мы всегда приветствуем любую помощь, которая приходит к нам извне".Генеральный директор Управления телевидения Нигерии NTA Салиху Абдулхамид Дембос призвал Sputnik продолжать развивать африканское направление: "Я считаю, что это плюс для Африканского вещательного союза, что мы собрались здесь в Абудже все вместе со всех континентов мира. И это то, что следует поощрять, потому что у вас есть перекрестные идеи. И я хотел бы призвать вас продолжать развитие".Начальник Управления Sputnik по работе со странами Африки Виктория Буданова отметила, в свою очередь, что: "Генассамблея Африканского Вещательного Союза – важнейшая площадка для медиарынка континента. Мы очень рады здесь присутствовать. Sputnik открыт к сотрудничеству с африканскими медиа, и мы ощущаем, что наш интерес взаимен".Подводя итоги Генассамблеи, генеральный директор Африканского вещательного союза Грегуар Нджака заявил: "Результаты мероприятия серьезные. Мы углубляем сотрудничество между многочисленными членами союза. Мы говорили о цифровизации, о внутриафриканской торговле и создали сетевую организацию журналистов для борьбы с онкологией. Сейчас для нас очень важно обучение журналистов. Каждый день мы получаем очень много новостей, но не все важные сюжеты освещаются в полной мере".Африканский вещательный союз – профессиональная ассоциация, объединяющая теле- и радиовещателей стран Африки, созданная в 2006 году. Штаб-квартира союза находится в Дакаре. Членами союза являются более 80 медиаорганизаций из 59 стран.

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Артем Смирнов

sputnik, абуджа, африка, нигерия, генеральная ассамблея оон, россия